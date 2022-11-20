Характеристики товара
Описание
Широкий комод Линкс – это легкий комод с ящиками, обеспечивающий много места для хранения с универсальным дизайном. Будет уместен везде: используйте для одежды, как тумбу под ТВ, в прихожую как мебель для хранения обуви и мелочей. Отличается конструкцией, которая помещается в небольших помещениях, при этом обеспечивает достаточно места для хранения.
Комод тумба изготовлен из металлического каркаса и имеет пластиковые регулируемые высоту ножки. Ящики – экокожа с деревянными ручками и нетканный материал – спанбонд. Наличие водостойкой верхней панели из МДФ позволит использовать элемент мебели даже как пеленальный комод.
Преимущества:
• Модульность – сочетается с другими комодами Leset;
• Рама с нескользящими ножками долговечна, обеспечивает хорошую посадку и не вредит полу;
Полка (ШxГxВ), мм: 1000х298х15.
Ящики (ШxГxВ), мм: 365х280х195, 3 шт.; 460x280x215, 2 нт.
Высота ножек до перекладин, мм:
• С лицевой стороны - 43;
• С боковой стороны – 60.
Регулируемые по высоте ножки (10 мм). Возможность крепить к стене. Водоотталкивающие материалы ящиков
Основные характеристики
- Ширина1000 мм
- Глубина300 мм
- Высота545 мм
- ОбивкаЭкокожа, спандбонд
- Материал каркасадерево, ДСП, МДФ, труба
- Цветбелый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1060 мм
- Высота упаковки110 мм
- Глубина упаковки315 мм
- Объём упаковки0.04 м3
- Вес упаковки10.70 кг