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Комод Линкс широкий, Каркас Белый, ящики Белые

Артикул: CH-053-211
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Широкий комод Линкс – это легкий комод с ящиками, обеспечивающий много места для хранения с универсальным дизайном. Будет уместен везде: используйте для одежды, как тумбу под ТВ, в прихожую как мебель для хранения обуви и мелочей. Отличается конструкцией, которая помещается в небольших помещениях, при этом обеспечивает достаточно места для хранения.

Комод тумба изготовлен из металлического каркаса и имеет пластиковые регулируемые высоту ножки. Ящики – экокожа с деревянными ручками и нетканный материал – спанбонд. Наличие водостойкой верхней панели из МДФ позволит использовать элемент мебели даже как пеленальный комод.

Преимущества:

• Модульность – сочетается с другими комодами Leset;

• Рама с нескользящими ножками долговечна, обеспечивает хорошую посадку и не вредит полу;

Полка (ШxГxВ), мм: 1000х298х15.
Ящики (ШxГxВ), мм: 365х280х195, 3 шт.; 460x280x215, 2 нт.
Высота ножек до перекладин, мм:
• С лицевой стороны - 43;
• С боковой стороны – 60.
Регулируемые по высоте ножки (10 мм). Возможность крепить к стене. Водоотталкивающие материалы ящиков


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Основные характеристики

  • Ширина1000 мм
  • Глубина300 мм
  • Высота545 мм
  • ОбивкаЭкокожа, спандбонд
  • Материал каркасадерево, ДСП, МДФ, труба
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1060 мм
  • Высота упаковки110 мм
  • Глубина упаковки315 мм
  • Объём упаковки0.04 м3
  • Вес упаковки10.70 кг

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