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Настоящее фото товара Офисный шкаф Пирес, итальянский орех, произведённого компанией ChiedoCover
Офисный шкаф Пирес, итальянский орех
38 оценок
25 290
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Офисный шкаф Пирес, итальянский орех - фото 1Офисный шкаф Пирес, итальянский орех - фото 2

Офисный шкаф Пирес, итальянский орех

Артикул: CH-033-378
38 оценок
Основные характеристики
  • Ширина890 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота2000 мм
  • МатериалЛДСП
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Предлагаем Вам практичный комбинированный шкаф для бумаг с ящиками. Он подойдет для документов, журналов, книг, информационных материалов, в холле, рабочем кабинете, офисе. Он изготовлен из ЛДСП материалов. Выполнен в традиционном цветовом оформлении (основной цвет - итальянский орех). Его непритязательный, но актуальный дизайн позволят замечательно войти в практически любой интерьер.

Габариты шкафа: ширина - 89; глубина – 58; высота – 200; толщина столешницы 16 мм; толщина опор 16-18 мм.
Если Вы ищете удобный шкаф , позволяющий актуализировать пространство, сохранить порядок в помещении, то этот выбор для Вас.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина890 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота2000 мм
  • МатериалЛДСП
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки800 мм
  • Высота упаковки100 мм
  • Глубина упаковки2020 мм
  • Вес упаковки84.50 кг
  • Объём упаковки0.16 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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