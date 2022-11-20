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Офисный шкаф Pires, итальянский орех - фото 1Офисный шкаф Pires, итальянский орех - фото 2

Офисный шкаф Pires, итальянский орех

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Характеристики товара

Описание

Предлагаем Вам практичный комбинированный шкаф для бумаг с ящиками. Он подойдет для документов, журналов, книг, информационных материалов, в холле, рабочем кабинете, офисе. Он изготовлен из ЛДСП материалов. Выполнен в традиционном цветовом оформлении (основной цвет - итальянский орех). Его непритязательный, но актуальный дизайн позволят замечательно войти в практически любой интерьер.

Габариты шкафа: ширина - 89; глубина – 58; высота – 200; толщина столешницы 16 мм; толщина опор 16-18 мм.
Если Вы ищете удобный шкаф , позволяющий актуализировать пространство, сохранить порядок в помещении, то этот выбор для Вас.

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Основные характеристики

  • Высота2000 мм
  • Ширина890 мм
  • Глубина580 мм
  • МатериалЛДСП
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки800 мм
  • Высота упаковки100 мм
  • Глубина упаковки2020 мм
  • Объём упаковки0.16 м3
  • Вес упаковки84.50 кг

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