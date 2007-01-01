Характеристики товара
Описание
Предлагаем Вам практичный комбинированный шкаф для бумаг с ящиками. Он подойдет для документов, журналов, книг, информационных материалов, в холле, рабочем кабинете, офисе. Он изготовлен из ЛДСП материалов. Выполнен в традиционном цветовом оформлении (основной цвет - итальянский орех). Его непритязательный, но актуальный дизайн позволят замечательно войти в практически любой интерьер.
Габариты шкафа: ширина - 89; глубина – 58; высота – 200; толщина столешницы 16 мм; толщина опор 16-18 мм.
Если Вы ищете удобный шкаф , позволяющий актуализировать пространство, сохранить порядок в помещении, то этот выбор для Вас.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина890 мм
- Глубина580 мм
- Высота2000 мм
- МатериалЛДСП
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки800 мм
- Высота упаковки100 мм
- Глубина упаковки2020 мм
- Вес упаковки84.50 кг
- Объём упаковки0.16 м3
- Изделия стопируютсяНет