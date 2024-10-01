Товар в корзине. Перейти
Стол Комфорт белый РЕ шагрень - фото 1Стол Комфорт белый РЕ шагрень - фото 2Стол Комфорт белый РЕ шагрень - фото 3

Стол Комфорт белый РЕ шагрень

Артикул: CH-068-553
10 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Лофт-3
Фотография товара Стол Лофт-3 от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Лидер 14
Фотография товара Стол Лидер 14 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1000 мм
  • Ширина498 мм
  • Высота1470 мм
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал каркасаЛДСП
  • Цветбелый

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела письменные столы

Фотография товара Стол письменный Макас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол письменный Макас, произведённого компанией ChiedoCover
от11 790
Оптовая цена

Стол письменный Макас

11
Фотография товара Стол письменный/компьютерный CD-016, 4 ящика, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол письменный/компьютерный CD-016, 4 ящика, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
Оптовая цена

Стол письменный/компьютерный CD-016, 4 ящика, белый

5
В наличии 76 шт.
Фотография товара Стол письменный/компьютерный CD-017, 4 ящика, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол письменный/компьютерный CD-017, 4 ящика, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890
Оптовая цена

Стол письменный/компьютерный CD-017, 4 ящика, белый

12
В наличии 507 шт.
Фотография товара Стол лофт Ray, ножки черные, столешница цвет в ассортименте от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол лофт Ray, ножки черные, столешница цвет в ассортименте , произведённого компанией ChiedoCover
от2 790

Стол лофт Ray, ножки черные, столешница цвет в ассортименте

6
В наличии 36 шт.
Фотография товара Стол письменный Нордик, дуб сонома светлый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол письменный Нордик, дуб сонома светлый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 790
Оптовая цена

Стол письменный Нордик, дуб сонома светлый, белый

7
New
Настоящее фото товара Стол Домин угловой эргономичный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена

Стол Домин угловой эргономичный

6
New
Фотография товара Стол механический LA-M1 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол механический LA-M1, произведённого компанией ChiedoCover
от30 690
Оптовая цена

Стол механический LA-M1

5
New
Фотография товара Стол электрический LA-SR2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол электрический LA-SR2, произведённого компанией ChiedoCover
от28 690
Оптовая цена

Стол электрический LA-SR2

7
New
Фотография товара Стол электрический LA-E6 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол электрический LA-E6, произведённого компанией ChiedoCover
от38 690
Оптовая цена

Стол электрический LA-E6

15
New
Фотография товара Стол электрический LA-4S2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол электрический LA-4S2, произведённого компанией ChiedoCover
от73 490
Оптовая цена

Стол электрический LA-4S2

15

Товар в корзине

Стол Комфорт белый РЕ шагрень
Стол Комфорт белый РЕ шагрень
от 13 390
В корзине

С этим товаром покупают