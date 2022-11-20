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Стол Лофт-3

15 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Материал столешницыдерево
  • Материал подстольяметалл

Варианты размеров

Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Толщина, мм Материал Вес, кг Стоимость, руб
2000 800 750 40 массив сосны 53 17890
1800 800 750 40 массив сосны 50 16790
1500 800 750 40 массив сосны 45 15090
1200 800 750 40 массив сосны 40 13290
1000 800 750 40 массив сосны 37 12290
800 800 750 40 массив сосны 34 11190
2000 800 750 40 массив дуба 65 44290
1800 800 750 40 массив дуба 61 40490
1500 800 750 40 массив дуба 54 34790
1200 800 750 40 массив дуба 48 29290
1000 800 750 40 массив дуба 43 25490
800 800 750 40 массив дуба 39 21690

Варианты столешницы

Стол Лофт-3 - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВенгеМатериал - Сосна. Цвет - Венге
Стол Лофт-3 - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Старинный орехМатериал - Сосна. Цвет - Старинный орех
Стол Лофт-3 - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Красное деревоМатериал - Сосна. Цвет - Красное дерево
Стол Лофт-3 - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВишняМатериал - Сосна. Цвет - Вишня
Стол Лофт-3 - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Светлый орехМатериал - Сосна. Цвет - Светлый орех
Стол Лофт-3 - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Под БукМатериал - Сосна. Цвет - Под Бук
Стол Лофт-3 - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Лак прозрачныйМатериал - Сосна. Цвет - Лак прозрачный
Стол Лофт-3 - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Белая морилкаМатериал - Сосна. Цвет - Белая морилка

Отзывы о товаре

Стол Лофт-3 — выполненные заказы

Фотография товара Стол Лофт 3 венге, Стул-кресло Венское с подушкой венге от компании ChiedoCover.Стол Лофт 3 венге, Стул-кресло Венское с подушкой венгеФотография товара Стол Лофт 3 от компании ChiedoCover.Стол Лофт 3
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