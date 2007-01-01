Характеристики товара
Описание
Стол Лофт 3 — идеальное сочетание стиля и функциональности.
Современный стол станет универсальным решением для ресторанов, кафе, коворкингов и офисных пространств.
Ключевые преимущества:
✔ Прочная конструкция — усиленные металлические опоры с диагональными перемычками гарантируют устойчивость
✔ Практичность — деревянная столешница с защитным покрытием устойчива к царапинам и влаге
✔ Эргономичный дизайн — свободное пространство под столом обеспечивает комфортную посадку
✔ Стилевая универсальность — органично впишется в интерьеры от лофта до скандинавского стиля
Выбирая стол Лофт 3, вы инвестируете в мебель, где каждая деталь продумана для бизнеса — от износостойких материалов до эргономичной конструкции. Идеальное решение для создания комфортной и стильной атмосферы в вашем заведении.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1500 мм
- Ширина800 мм
- Высота750 мм
- Толщина столешницы32 мм
- Вид кромкиПВХ
- Материал столешницыдерево
- Материал подстольяметалл
- Цветкоричневый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет