Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Материал столешницыдерево
- Материал подстольяметалл
|Длина, мм
|Ширина, мм
|Высота, мм
|Толщина, мм
|Материал
|Вес, кг
|Стоимость, руб
|2000
|800
|750
|40
|массив сосны
|53
|17890
|1800
|800
|750
|40
|массив сосны
|50
|16790
|1500
|800
|750
|40
|массив сосны
|45
|15090
|1200
|800
|750
|40
|массив сосны
|40
|13290
|1000
|800
|750
|40
|массив сосны
|37
|12290
|800
|800
|750
|40
|массив сосны
|34
|11190
|2000
|800
|750
|40
|массив дуба
|65
|44290
|1800
|800
|750
|40
|массив дуба
|61
|40490
|1500
|800
|750
|40
|массив дуба
|54
|34790
|1200
|800
|750
|40
|массив дуба
|48
|29290
|1000
|800
|750
|40
|массив дуба
|43
|25490
|800
|800
|750
|40
|массив дуба
|39
|21690
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