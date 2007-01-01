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Настоящее фото товара Стол Лофт-3, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Лофт-3
39 оценок
23 590
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Реальное изображение товара 1 Стол Лофт-3 производства ChiedoCover
Хит

Стол Лофт-3

Артикул: CH-001-753
39 оценокХит продаж
Основные характеристики
  • Длина1500 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы32 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол Лофт 3 — идеальное сочетание стиля и функциональности.

Современный стол станет универсальным решением для ресторанов, кафе, коворкингов и офисных пространств.

Ключевые преимущества:
✔ Прочная конструкция — усиленные металлические опоры с диагональными перемычками гарантируют устойчивость
✔ Практичность — деревянная столешница с защитным покрытием устойчива к царапинам и влаге
✔ Эргономичный дизайн — свободное пространство под столом обеспечивает комфортную посадку
✔ Стилевая универсальность — органично впишется в интерьеры от лофта до скандинавского стиля

Выбирая стол Лофт 3, вы инвестируете в мебель, где каждая деталь продумана для бизнеса — от износостойких материалов до эргономичной конструкции. Идеальное решение для создания комфортной и стильной атмосферы в вашем заведении.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1500 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы32 мм
  • Вид кромкиПВХ
  • Материал столешницыдерево
  • Материал подстольяметалл
  • Цветкоричневый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты каркасаВарианты столешницыСкачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

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Варианты каркаса - Покрытие

Стол Лофт-3 - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стол Лофт-3 - каркас в цвете ШампаньШампань
Стол Лофт-3 - каркас в цвете БронзаБронза
Стол Лофт-3 - каркас в цвете ТитанТитан
Стол Лофт-3 - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стол Лофт-3 - каркас в цвете БелыйБелый
Стол Лофт-3 - каркас в цвете СереброСеребро
Стол Лофт-3 - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стол Лофт-3 - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стол Лофт-3 - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стол Лофт-3 - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стол Лофт-3 - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стол Лофт-3 - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стол Лофт-3 - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

Варианты столешницы - HPL

Стол Лофт-3 - столешница в цвете Белый Белый
Стол Лофт-3 - столешница в цвете Статуарио ВенатоСтатуарио Венато
Стол Лофт-3 - столешница в цвете Ароза светлаяАроза светлая
Стол Лофт-3 - столешница в цвете КунгурКунгур
Стол Лофт-3 - столешница в цвете Ясень Прибрежный натуральныйЯсень Прибрежный натуральный
Стол Лофт-3 - столешница в цвете Блэквуд сатиновыйБлэквуд сатиновый
Стол Лофт-3 - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Стол Лофт-3 - столешница в цвете Морское дерево карбонМорское дерево карбон

Варианты столешницы - ЛДСП

Стол Лофт-3 - столешница в цвете БелыйБелый
Стол Лофт-3 - столешница в цвете СерыйСерый
Стол Лофт-3 - столешница в цвете БукБук
Стол Лофт-3 - столешница в цвете ОрехОрех
Стол Лофт-3 - столешница в цвете ВенгеВенге
Стол Лофт-3 - столешница в цвете Дуб сонома светлыйДуб сонома светлый
Стол Лофт-3 - столешница в цвете Ясень шимо темныйЯсень шимо темный
Стол Лофт-3 - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан

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