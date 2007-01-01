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Стол электрический LA-4S2, черный - фото 1Стол электрический LA-4S2, черный - фото 2

Стол электрический LA-4S2, черный

Артикул: CH-068-098
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Современный письменный стол с электрической регулировкой высоты – это здоровье и комфорт во время работы. Возможность переключаться между положением стоя и сидя снижает нагрузку на спину, повышает продуктивность и улучшает осанку. Плавная электрическая регулировка делает процесс настройки удобным и бесшумным.

Прочная ЛДСП-столешница устойчива к механическим повреждениям и влаге, а стильный дизайн легко вписывается в любой интерьер. Доступны модели с дополнительными ящиками и полками для удобного хранения.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1800 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота710/1150 мм
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольяметалл
  • Цвет подстольяЧерный
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки960 мм
  • Высота упаковки300 мм
  • Глубина упаковки1820 мм
  • Объём упаковки0.52 м3
  • Вес упаковки67.50 кг

Отзывы

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