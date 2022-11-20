Характеристики товара
Описание
Многофункциональный стол на колесах "Palma" удобный прикроватный столик для ноутбука, завтрака в постель, чтения. Нижняя часть стола располагается под кроватью, а столешница удобно размещается над кроватью, создавая комфортные условия для работы, приема пищи и досуга. Складной столик позволяет работать в положении лежа, благодаря чему можно снизить нагрузку на мышцы шеи и спины.
Столик оборудован поворотной столешницей из МДФ, состоящей из двух независимых частей, и металлическим основанием. Угол поворота столешницы составляет 180°, вплоть до вертикального положения. Высота подъема регулируется в диапазоне от 62 до 96 см. На столешнице имеются ограничители для ноутбука, планшета, предотвращающие падение гаджета.
Для удобства перемещения по комнате, квартире столик имеет четыре маневренных колесика, которые фиксируются стопорами. Многофункциональный стол отлично вписывается в домашнюю обстановку, не занимает много места.
Основные характеристики
- Высота620/960 мм
- Ширина400 мм
- Длина600 мм
- Вес4.5 кг
- Материал столешницыдерево
- Материал подстольяметалл
- Допустимая нагрузка40
- Цветкоричневый, черный