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Стол Лидер 2, 2400 x 800, серый, белый - фото 1Стол Лидер 2, 2400 x 800, серый, белый - фото 2Стол Лидер 2, 2400 x 800, серый, белый - фото 3Видеообзор - стол на металлокаркасе Лидер 2 - видео 4
Реальное изображение товара 1 Стол Лидер 2, 2400 x 800, серый, белый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стол Лидер 2, 2400 x 800, серый, белый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стол Лидер 2, 2400 x 800, серый, белый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стол Лидер 2, 2400 x 800, серый, белый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стол Лидер 2, 2400 x 800, серый, белый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стол Лидер 2, 2400 x 800, серый, белый производства ChiedoCover
+1Реальное изображение товара 7 Стол Лидер 2, 2400 x 800, серый, белый производства ChiedoCover

Стол Лидер 2, 2400 x 800, серый, белый

Артикул: CH-068-537
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стол Лидер – это идеальное решение для мероприятий любого формата! Они сочетают в себе стильный дизайн, надежность и практичность, что делает их незаменимыми для банкетов, свадеб, фуршетов, кейтеринга, корпоративов, конференций и выставок. Благодаря прочным материалам и устойчивой конструкции, столы выдерживают интенсивное использование, сохраняя безупречный внешний вид.

Прямоугольная форма столешницы позволяет удобно размещать гостей и эффективно использовать пространство. Такие столы легко комбинируются в длинные линии, что особенно удобно для фуршетов и банкетов.

Модели оснащены удобным механизмом складывания и имеют легкий вес, что упрощает их хранение. Компактные размеры в сложенном виде позволяют сэкономить место и снизить затраты на транспортировку.

Вы сможете подобрать идеальный стол, выбрав размер столешницы, цвет каркаса и покрытия, чтобы он гармонично вписался в интерьер вашего мероприятия. Простота сборки и долговечность делают эти столы лучшим выбором для профессионалов в сфере кейтеринга.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина2400 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
  • Вид кромкиТ-образная
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольясталь
  • Модификации столаСкладной, Скругленные углы
  • Цвет подстольяБелый
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия
  • ФормаПрямоугольная

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Варианты каркаса

Стол Лидер 2, 2400 x 800, серый, белый - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стол Лидер 2, 2400 x 800, серый, белый - каркас в цвете ШампаньШампань
Стол Лидер 2, 2400 x 800, серый, белый - каркас в цвете БронзаБронза
Стол Лидер 2, 2400 x 800, серый, белый - каркас в цвете ТитанТитан
Стол Лидер 2, 2400 x 800, серый, белый - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стол Лидер 2, 2400 x 800, серый, белый - каркас в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 2, 2400 x 800, серый, белый - каркас в цвете СереброСеребро
Стол Лидер 2, 2400 x 800, серый, белый - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стол Лидер 2, 2400 x 800, серый, белый - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стол Лидер 2, 2400 x 800, серый, белый - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стол Лидер 2, 2400 x 800, серый, белый - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стол Лидер 2, 2400 x 800, серый, белый - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стол Лидер 2, 2400 x 800, серый, белый - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стол Лидер 2, 2400 x 800, серый, белый - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

Варианты столешницы

Стол Лидер 2, 2400 x 800, серый, белый - столешница в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 2, 2400 x 800, серый, белый - столешница в цвете СерыйСерый
Стол Лидер 2, 2400 x 800, серый, белый - столешница в цвете БукБук
Стол Лидер 2, 2400 x 800, серый, белый - столешница в цвете ОрехОрех
Стол Лидер 2, 2400 x 800, серый, белый - столешница в цвете ВенгеВенге
Стол Лидер 2, 2400 x 800, серый, белый - столешница в цвете Дуб сономаДуб сонома
Стол Лидер 2, 2400 x 800, серый, белый - столешница в цвете Ясень шимоЯсень шимо
Сделаем стол на заказ

Изготовим столы под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

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