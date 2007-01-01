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Настоящее фото товара Стол Лидер 2, уличный из реек, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Лидер 2, уличный из реек
452 оценки
10 490
Товар в корзине. Перейти
Стол Лидер 2, уличный из реек - фото 1Стол Лидер 2, уличный из реек - фото 2Стол Лидер 2, уличный из реек - фото 3Стол Лидер 2, уличный из реек - фото 4Видеообзор - стол на металлокаркасе Лидер 2 - видео 5
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стол Лидер 2, уличный из реек производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стол Лидер 2, уличный из реек производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стол Лидер 2, уличный из реек производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стол Лидер 2, уличный из реек производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стол Лидер 2, уличный из реек производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стол Лидер 2, уличный из реек производства ChiedoCover
+1Реальное изображение товара 7 Стол Лидер 2, уличный из реек производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

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Стол Лидер 2, уличный из реек

Артикул: CH-001-641
452 оценки
Основные характеристики
  • Ширина1500 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стоимость указана за стол с черным цветом каркаса. За другой цвет +100 руб.


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1500 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
  • Вид кромкиТ-образная
  • Материал столешницыдерево
  • Материал каркасасталь
  • Модификации столаСкладной, Скругленные углы
  • Цвет подстольяЧерный
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Длинамм Ширинамм Высотамм Столешницамм Оптовая цена
1500 800 750 20 10190
1800 800 750 20 10690
1800 900 750 20 11590
Варианты каркасаВарианты столешницыХарактеристики товараИнструкция по эксплуатацииВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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Варианты каркаса - Покрытие

Стол Лидер 2, уличный из реек - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стол Лидер 2, уличный из реек - каркас в цвете ШампаньШампань
Стол Лидер 2, уличный из реек - каркас в цвете БронзаБронза
Стол Лидер 2, уличный из реек - каркас в цвете ТитанТитан
Стол Лидер 2, уличный из реек - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стол Лидер 2, уличный из реек - каркас в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 2, уличный из реек - каркас в цвете СереброСеребро
Стол Лидер 2, уличный из реек - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стол Лидер 2, уличный из реек - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стол Лидер 2, уличный из реек - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стол Лидер 2, уличный из реек - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стол Лидер 2, уличный из реек - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стол Лидер 2, уличный из реек - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стол Лидер 2, уличный из реек - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

Варианты столешницы - HPL

Стол Лидер 2, уличный из реек - столешница в цвете Белый Белый
Стол Лидер 2, уличный из реек - столешница в цвете Статуарио ВенатоСтатуарио Венато
Стол Лидер 2, уличный из реек - столешница в цвете Ароза светлаяАроза светлая
Стол Лидер 2, уличный из реек - столешница в цвете КунгурКунгур
Стол Лидер 2, уличный из реек - столешница в цвете Ясень Прибрежный натуральныйЯсень Прибрежный натуральный
Стол Лидер 2, уличный из реек - столешница в цвете Блэквуд сатиновыйБлэквуд сатиновый
Стол Лидер 2, уличный из реек - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Стол Лидер 2, уличный из реек - столешница в цвете Морское дерево карбонМорское дерево карбон

Варианты столешницы - ЛДСП

Стол Лидер 2, уличный из реек - столешница в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 2, уличный из реек - столешница в цвете СерыйСерый
Стол Лидер 2, уличный из реек - столешница в цвете БукБук
Стол Лидер 2, уличный из реек - столешница в цвете ОрехОрех
Стол Лидер 2, уличный из реек - столешница в цвете ВенгеВенге
Стол Лидер 2, уличный из реек - столешница в цвете Дуб сонома светлыйДуб сонома светлый
Стол Лидер 2, уличный из реек - столешница в цвете Ясень шимо темныйЯсень шимо темный
Стол Лидер 2, уличный из реек - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Сделаем стол на заказ

Изготовим столы под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

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