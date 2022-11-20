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Стол Лидер 2, уличный из реек

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Характеристики товара

Описание

Длина - от 1500 до 1800 мм

Столешница - древесина хвойных пород

Каркас - сталь

Доп. опции - регуляторы ножек по высоте

Производство Россия

Стоимость указана за стол с черным цветом каркаса. За другой цвет +100 руб.

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Варианты размеров

Длинамм Ширинамм Высотамм Столешницамм Оптовая цена
1500 800 750 20 9890
1800 800 750 20 10390
1800 900 750 20 11290

Варианты столешницы

Стол Лидер 2, уличный из реек - столешница в цвете ВенгеВенге
Стол Лидер 2, уличный из реек - столешница в цвете Светлый орехСветлый орех
Стол Лидер 2, уличный из реек - столешница в цвете Темный орехТемный орех

Варианты каркаса

Стол Лидер 2, уличный из реек - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S
Стол Лидер 2, уличный из реек - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стол Лидер 2, уличный из реек - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стол Лидер 2, уличный из реек - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стол Лидер 2, уличный из реек - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стол Лидер 2, уличный из реек - каркас в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 2, уличный из реек - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стол Лидер 2, уличный из реек - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стол Лидер 2, уличный из реек - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стол Лидер 2, уличный из реек - каркас в цвете Коричневый светлыйКоричневый светлый
Стол Лидер 2, уличный из реек - каркас в цвете ТитанТитан
Стол Лидер 2, уличный из реек - каркас в цвете БронзаБронза
Стол Лидер 2, уличный из реек - каркас в цвете ШампаньШампань
Стол Лидер 2, уличный из реек - каркас в цвете СереброСеребро
Стол Лидер 2, уличный из реек - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Сделаем стол на заказ

Изготовим столы под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

Выполненные заказы

Стул Хит 25 мм, каркас-золото, бежевый ромб, Стол Лидер 2, 1800х900, каркас золото, столешница ЛДСП 16 мм орех
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