Характеристики товара
Описание
Длина - от 1500 до 1800 мм
Столешница - древесина хвойных пород
Каркас - сталь
Доп. опции - регуляторы ножек по высоте
Производство Россия
Стоимость указана за стол с черным цветом каркаса. За другой цвет +100 руб.
Длина - от 1500 до 1800 мм
Столешница - древесина хвойных пород
Каркас - сталь
Доп. опции - регуляторы ножек по высоте
Производство Россия
Стоимость указана за стол с черным цветом каркаса. За другой цвет +100 руб.
|Длинамм
|Ширинамм
|Высотамм
|Столешницамм
|Оптовая цена₽
|1500
|800
|750
|20
|9890
|1800
|800
|750
|20
|10390
|1800
|900
|750
|20
|11290
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