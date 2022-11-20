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Стойка Бремен 220 - фото 1Стойка Бремен 220 - фото 2

Стойка Бремен 220

14 оценок
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Стойка Бремен 110

Характеристики товара

Описание

Логистические данные:
Вес: 43 кг
Габариты упаковки: 221 x 71 x 12 см

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Основные характеристики

  • Высота1100 мм
  • Ширина700 мм
  • Длина2200 мм
  • Вес40 кг
  • Материалмассив, сосна, дерево
  • Страна изготовленияРоссия

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