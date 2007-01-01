Характеристики товара
Описание
Высота стола может варьироваться +-10 мм от размера, указанного на сайте
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1500 мм
- Глубина900 мм
- Высота750 мм
- Толщина столешницы16, 25, 32 мм
- Вид кромкиТ-образная
- Материал столешницыЛДСП
- Материал подстольясталь
- Модификации столаСкладной, Скругленные углы
- Цвет подстольяСеребро
- Цветбежевый
- Страна изготовленияРоссия
- ФормаПрямоугольная
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет