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Стол Лидер 10, 1500x500 - фото 1

Стол Лидер 10, 1500x500

12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Длина - от 1200 до 1800 мм

Столешница - ЛДСП

Каркас - сталь

Стоимость указана за стол с черным цветом каркаса. За другой цвет +100 руб.

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Длина1500 мм

Варианты размеров

Длинамм Ширинамм Высотамм Столешницамм Вескг Оптовая цена
1200 500 750 16 17.6 3290
1500 500 750 16 20 3590
1800 500 750 16 22.4 3690

Варианты столешницы

Стол Лидер 10, 1500x500 - столешница в цвете ВенгеВенге
Стол Лидер 10, 1500x500 - столешница в цвете ОрехОрех
Стол Лидер 10, 1500x500 - столешница в цвете БукБук
Стол Лидер 10, 1500x500 - столешница в цвете ВишняВишня
Стол Лидер 10, 1500x500 - столешница в цвете СерыйСерый
Стол Лидер 10, 1500x500 - столешница в цвете БелыйБелый

Варианты каркаса

Стол Лидер 10, 1500x500 - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стол Лидер 10, 1500x500 - каркас в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 10, 1500x500 - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стол Лидер 10, 1500x500 - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стол Лидер 10, 1500x500 - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стол Лидер 10, 1500x500 - каркас в цвете Коричневый светлыйКоричневый светлый
Стол Лидер 10, 1500x500 - каркас в цвете ТитанТитан
Стол Лидер 10, 1500x500 - каркас в цвете БронзаБронза
Стол Лидер 10, 1500x500 - каркас в цвете ШампаньШампань
Стол Лидер 10, 1500x500 - каркас в цвете СереброСеребро
Стол Лидер 10, 1500x500 - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Сделаем стол на заказ

Изготовим столы под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

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