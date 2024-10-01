Характеристики товара
Описание
Бокал-флюте «Империал плюс» – небольшой фужер для игристых вин. У этого бокала простой дизайн и стандартная форма в стиле флюте, для которого характерна вытянутая прямая чаша и тонкая ножка. Высота фужера 193 мм, а диаметр 55 мм. Объем стеклянного стакана 155 мл.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота193 мм
- Диаметр47 мм
- Вес0.176 кг
- Объем0.155 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт