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Бокал-флюте «Империал плюс» - фото 1

Бокал-флюте «Империал плюс»

Артикул: CH-064-151
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Бокал-флюте «Империал плюс» – небольшой фужер для игристых вин. У этого бокала простой дизайн и стандартная форма в стиле флюте, для которого характерна вытянутая прямая чаша и тонкая ножка. Высота фужера 193 мм, а диаметр 55 мм. Объем стеклянного стакана 155 мл.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота193 мм
  • Диаметр47 мм
  • Вес0.176 кг
  • Объем0.155 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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