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Бокал-флюте «Классик», 0,25л - фото 1

Бокал-флюте «Классик», 0,25л

Артикул: CH-064-255
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота210 мм
  • Диаметр50 мм
  • Объем0.25 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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