Товар в корзине. Перейти
Шампанское-блюдце «Хэпберн» - фото 1Шампанское-блюдце «Хэпберн» - фото 2

Шампанское-блюдце «Хэпберн»

Артикул: CH-064-038
9 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Доска для подачи из дуба, черная
Фотография товара Доска для подачи из дуба, черная от компании ChiedoCover.
Следующий Шампанское-блюдце «Каберне»
Фотография товара Шампанское-блюдце «Каберне» от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Шампанское-блюдце «Хэпберн» привлекает внимание оригинальной округлой чашей. По стандартам, которые характерны для этой посуды, у него очень широкая чаша, напоминающая блюдце и высокая тонкая ножка. Диаметр бокала 10,1 см, высота его равна 170 мм, а объем 195 мл.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота170 мм
  • Диаметр101 мм
  • Вес0.216 кг
  • Объем0.195 л
  • Материалхрусталь
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для вина «Мод», 0,55л, произведённого компанией ChiedoCover
от6903
710 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Мод», 0,55л

12
В наличии 5275 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал для вина «Изабелла», 0.385л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для вина «Изабелла», 0.385л, произведённого компанией ChiedoCover
от12043
210 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Изабелла», 0.385л

6
В наличии 14784 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал-флюте «Изабелла», 0.2л, произведённого компанией ChiedoCover
от12043
210 ₽Оптовая цена

Бокал-флюте «Изабелла», 0.2л

8
В наличии 3024 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для пива «Тулип», 0,58л, произведённого компанией ChiedoCover
от31025
410 ₽Оптовая цена

Бокал для пива «Тулип», 0,58л

6
В наличии
Распродажа
Фотография товара Бокал для вина «Мод», 0.36л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для вина «Мод», 0.36л, произведённого компанией ChiedoCover
от6805
710 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Мод», 0.36л

5
В наличии 930 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Коктейльная рюмка «Энотека», произведённого компанией ChiedoCover
от2005
210 ₽Оптовая цена

Коктейльная рюмка «Энотека»

5
В наличии 960 шт.

Другие товары из раздела бокалы для шампанского

Распродажа
Настоящее фото товара Бокал-флюте «Селест», 160мл, произведённого компанией ChiedoCover
от17020
210 ₽Оптовая цена

Бокал-флюте «Селест», 160мл

10
В наличии 23328 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Шампанское-блюдце «Бистро», произведённого компанией ChiedoCover
от10010
110 ₽Оптовая цена

Шампанское-блюдце «Бистро»

9
В наличии 1692 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал-флюте «Энотека», произведённого компанией ChiedoCover
от15029
210 ₽Оптовая цена

Бокал-флюте «Энотека»

7
В наличии 8004 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал-флюте «Леди Даймонд» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал-флюте «Леди Даймонд», произведённого компанией ChiedoCover
от81010
900 ₽Оптовая цена

Бокал-флюте «Леди Даймонд»

15
В наличии 1080 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал-флюте «Вэст Луп» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал-флюте «Вэст Луп», произведённого компанией ChiedoCover
от71013
810 ₽Оптовая цена

Бокал-флюте «Вэст Луп»

6
В наличии 48 шт.
Фотография товара Шампанское-блюдце «Спикизис Свинг», 0,3л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шампанское-блюдце «Спикизис Свинг», 0,3л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190
Оптовая цена

Шампанское-блюдце «Спикизис Свинг», 0,3л

8
В наличии 96 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал-флюте «Ретро», 0,19л, произведённого компанией ChiedoCover
от16024
210 ₽Оптовая цена

Бокал-флюте «Ретро», 0,19л

6
В наличии 69 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал-флюте «Ресто», произведённого компанией ChiedoCover
от11048
210 ₽Оптовая цена

Бокал-флюте «Ресто»

9
В наличии 634 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал-флюте «Винотек» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал-флюте «Винотек», произведённого компанией ChiedoCover
от8704
900 ₽Оптовая цена

Бокал-флюте «Винотек»

6
В наличии 215 шт.
Распродажа
Фотография товара Шампанское-блюдце «Эссеншл» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шампанское-блюдце «Эссеншл», произведённого компанией ChiedoCover
от7002
710 ₽Оптовая цена

Шампанское-блюдце «Эссеншл»

5
В наличии 192 шт.

Товар в корзине

Шампанское-блюдце «Хэпберн»
Шампанское-блюдце «Хэпберн»
от 520
610 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для вина «Мод», 0,55л, произведённого компанией ChiedoCover
от6903
710 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Мод», 0,55л

12
В наличии 5275 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал для вина «Изабелла», 0.385л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для вина «Изабелла», 0.385л, произведённого компанией ChiedoCover
от12043
210 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Изабелла», 0.385л

6
В наличии 14784 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал-флюте «Изабелла», 0.2л, произведённого компанией ChiedoCover
от12043
210 ₽Оптовая цена

Бокал-флюте «Изабелла», 0.2л

8
В наличии 3024 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для пива «Тулип», 0,58л, произведённого компанией ChiedoCover
от31025
410 ₽Оптовая цена

Бокал для пива «Тулип», 0,58л

6
В наличии