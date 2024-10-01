Характеристики товара
Описание
Шампанское-блюдце «Хэпберн» привлекает внимание оригинальной округлой чашей. По стандартам, которые характерны для этой посуды, у него очень широкая чаша, напоминающая блюдце и высокая тонкая ножка. Диаметр бокала 10,1 см, высота его равна 170 мм, а объем 195 мл.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота170 мм
- Диаметр101 мм
- Вес0.216 кг
- Объем0.195 л
- Материалхрусталь
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт