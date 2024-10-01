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Бокал-флюте «Бистро» - фото 1

Бокал-флюте «Бистро»

Артикул: CH-064-052
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Бокал-флюте «Бистро» предназначен для подачи игристых вин. Вмещает 190 мл, имеет вытянутую форму с тонкими стенками. За счет высоты бокала и небольшого диаметра шампанское в нем красиво играет, а тонкое изящное стекло отлично отражает свет.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота188 мм
  • Диаметр50 мм
  • Вес0.201 кг
  • Объем0.19 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

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