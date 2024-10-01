Характеристики товара
Описание
Бокал-флюте «Бистро» предназначен для подачи игристых вин. Вмещает 190 мл, имеет вытянутую форму с тонкими стенками. За счет высоты бокала и небольшого диаметра шампанское в нем красиво играет, а тонкое изящное стекло отлично отражает свет.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота188 мм
- Диаметр50 мм
- Вес0.201 кг
- Объем0.19 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт