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Коктейльная рюмка «Таймлесс», 0.23л - фото 1

Коктейльная рюмка «Таймлесс», 0.23л

Артикул: CH-064-153
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Элегантная коктейльная рюмка «Таймлесс» по форме похожа на классический бокал для мартини. Ее чаша украшена гранями, которые образуют геометрический узор. Свет на такой поверхности красиво преломляется и играет. Лаконичный дизайн делают рюмку универсальной: подходит для ежедневной подачи в барах, приходится кстати в сервировки стола на торжественных мероприятиях. Прозрачное стекло, из которого изготовлена рюмка, позволяет любоваться игрой цветов и оттенков подаваемых напитков.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота172 мм
  • Диаметр116 мм
  • Вес0.275 кг
  • Объем0.23 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке24 шт

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