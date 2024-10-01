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Коктейльная рюмка «Саваж» - фото 1Коктейльная рюмка «Саваж» - фото 2

Коктейльная рюмка «Саваж»

Артикул: CH-064-034
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Коктейльная рюмка «Саваж» – изящный бокал на тонкой ножке для подачи коктейлей. У нее особая форма чаши. Она широкая и низкая. При этом фужер остается достаточно вместительным, так как его объем равен 170 мл. Высота посуды 16,6 см, диаметр емкости 99 мм.мм.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота166 мм
  • Диаметр99 мм
  • Вес0.192 кг
  • Объем0.15 л
  • Материалхрусталь
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

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