Характеристики товара
Описание
Коктейльная рюмка «Саваж» – изящный бокал на тонкой ножке для подачи коктейлей. У нее особая форма чаши. Она широкая и низкая. При этом фужер остается достаточно вместительным, так как его объем равен 170 мл. Высота посуды 16,6 см, диаметр емкости 99 мм.мм.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота166 мм
- Диаметр99 мм
- Вес0.192 кг
- Объем0.15 л
- Материалхрусталь
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт