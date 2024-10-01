Товар в корзине. Перейти
Коктейльная рюмка «Таймлесс» - фото 1

Коктейльная рюмка «Таймлесс»

Артикул: CH-064-149
14 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Бокал для пива «Линц»
Фотография товара Бокал для пива «Линц» от компании ChiedoCover.
Следующий Коктейльная рюмка «Таймлесс», 0.23л
Фотография товара Коктейльная рюмка «Таймлесс», 0.23л от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Элегантная коктейльная рюмка «Таймлесс» по форме похожа на классический бокал для мартини. Ее чаша украшена гранями, которые образуют геометрический узор. Свет на такой поверхности красиво преломляется и играет. Лаконичный дизайн делают рюмку универсальной: подходит для ежедневной подачи в барах, приходится кстати в сервировки стола на торжественных мероприятиях. Прозрачное стекло, из которого изготовлена рюмка, позволяет любоваться игрой цветов и оттенков подаваемых напитков.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота172 мм
  • Диаметр116 мм
  • Вес0.275 кг
  • Объем0.23 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке24 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для вина «Классик», 0.44л, произведённого компанией ChiedoCover
от16024
210 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Классик», 0.44л

9
В наличии 13992 шт.
Фотография товара Бокал-флюте «Оупэн ап» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал-флюте «Оупэн ап», произведённого компанией ChiedoCover
от900
Оптовая цена

Бокал-флюте «Оупэн ап»

14
В наличии 600 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для вина «Касабланка», 0.34л, произведённого компанией ChiedoCover
от25020
310 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Касабланка», 0.34л

11
В наличии
Распродажа
Фотография товара Бокал для пива «Паб», 0,62л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для пива «Паб», 0,62л, произведённого компанией ChiedoCover
от13039
210 ₽Оптовая цена

Бокал для пива «Паб», 0,62л

6
В наличии 24576 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Кружка для пива «Ностальгия», 0,5л, произведённого компанией ChiedoCover
от13039
210 ₽Оптовая цена

Кружка для пива «Ностальгия», 0,5л

7
В наличии 3006 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для вина «Ультим», 0.42л, произведённого компанией ChiedoCover
от6509
710 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Ультим», 0.42л

13
В наличии 600 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для пива «Паб», стекло 0.3л, произведённого компанией ChiedoCover
от9019
110 ₽Оптовая цена

Бокал для пива «Паб», стекло 0.3л

9
В наличии 2066 шт.

Другие товары из раздела бокалы для мартини

Распродажа
Настоящее фото товара Коктейльная рюмка «Фолкнер», произведённого компанией ChiedoCover
от4904
510 ₽Оптовая цена

Коктейльная рюмка «Фолкнер»

7
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Коктейльная рюмка «Ресто», произведённого компанией ChiedoCover
от12043
210 ₽

Коктейльная рюмка «Ресто»

5
В наличии 406 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Коктейльная рюмка «Америка 20х», 0,155л, произведённого компанией ChiedoCover
от5609
610 ₽Оптовая цена

Коктейльная рюмка «Америка 20х», 0,155л

6
В наличии 120 шт.
Фотография товара Коктейльная рюмка «Мартини», 0,27л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Коктейльная рюмка «Мартини», 0,27л, произведённого компанией ChiedoCover
от900
Оптовая цена

Коктейльная рюмка «Мартини», 0,27л

11
В наличии 130 шт.
Настоящее фото товара Коктейльная рюмка «Имэдж», 0,3л, произведённого компанией ChiedoCover
от640
Оптовая цена

Коктейльная рюмка «Имэдж», 0,3л

7
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Коктейльная рюмка «Мондо», 0,18л, произведённого компанией ChiedoCover
от6509
710 ₽Оптовая цена

Коктейльная рюмка «Мондо», 0,18л

13
В наличии 98 шт.
Распродажа
Фотография товара Коктейльная рюмка «Бах», 0,25л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Коктейльная рюмка «Бах», 0,25л, произведённого компанией ChiedoCover
от9208
990 ₽Оптовая цена

Коктейльная рюмка «Бах», 0,25л

11
В наличии 72 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Коктейльная рюмка «Медея», 0,04л, произведённого компанией ChiedoCover
от3 3507
3 590 ₽Оптовая цена

Коктейльная рюмка «Медея», 0,04л

6
В наличии 48 шт.
Распродажа
Фотография товара Коктейльная рюмка «Мартини», 0,175л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Коктейльная рюмка «Мартини», 0,175л, произведённого компанией ChiedoCover
от36013
410 ₽Оптовая цена

Коктейльная рюмка «Мартини», 0,175л

9
В наличии
Распродажа
Фотография товара Коктейльная рюмка «Ситейшн», 0,177л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Коктейльная рюмка «Ситейшн», 0,177л, произведённого компанией ChiedoCover
от26017
310 ₽Оптовая цена

Коктейльная рюмка «Ситейшн», 0,177л

14
В наличии 38 шт.

Товар в корзине

Коктейльная рюмка «Таймлесс»
Коктейльная рюмка «Таймлесс»
от 370
410 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для вина «Классик», 0.44л, произведённого компанией ChiedoCover
от16024
210 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Классик», 0.44л

9
В наличии 13992 шт.
Фотография товара Бокал-флюте «Оупэн ап» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал-флюте «Оупэн ап», произведённого компанией ChiedoCover
от900
Оптовая цена

Бокал-флюте «Оупэн ап»

14
В наличии 600 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для вина «Касабланка», 0.34л, произведённого компанией ChiedoCover
от25020
310 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Касабланка», 0.34л

11
В наличии
Распродажа
Фотография товара Бокал для пива «Паб», 0,62л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для пива «Паб», 0,62л, произведённого компанией ChiedoCover
от13039
210 ₽Оптовая цена

Бокал для пива «Паб», 0,62л

6
В наличии 24576 шт.