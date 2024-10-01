Характеристики товара
Описание
Элегантная коктейльная рюмка «Таймлесс» по форме похожа на классический бокал для мартини. Ее чаша украшена гранями, которые образуют геометрический узор. Свет на такой поверхности красиво преломляется и играет. Лаконичный дизайн делают рюмку универсальной: подходит для ежедневной подачи в барах, приходится кстати в сервировки стола на торжественных мероприятиях. Прозрачное стекло, из которого изготовлена рюмка, позволяет любоваться игрой цветов и оттенков подаваемых напитков.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота172 мм
- Диаметр116 мм
- Вес0.275 кг
- Объем0.23 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке24 шт