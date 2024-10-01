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Коктейльная рюмка «Медея», 0,04л - фото 1

Коктейльная рюмка «Медея», 0,04л

Артикул: CH-064-824
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота140 мм
  • Диаметр8 мм
  • Объем0.04 л
  • Материалхрусталь
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

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