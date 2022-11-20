Характеристики товара
Описание
192 х 65 х H57
каркас: алюминий, в комплекте подушка под голову
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (кг): 110
192 х 65 х H57
каркас: алюминий, в комплекте подушка под голову
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (кг): 110
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