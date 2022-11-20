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Шезлонг COMPACT2 - фото 1

Шезлонг COMPACT2

9 оценок
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Шезлонг UELS

Характеристики товара

Описание

192 х 65 х H57

каркас: алюминий, в комплекте подушка под голову
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (кг): 110

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