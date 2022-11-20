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Парковый лежак Артемиса - фото 1

Парковый лежак Артемиса

11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Цена указана за ширину лежака 800 мм доступна к заказу комплектация лежака шириной

800х1600 мм
1600х1600 мм

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Основные характеристики

  • Высота1000 мм
  • Ширина1600 мм
  • Длина800 мм
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