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          Шезлонги

          от 1 990 ₽
          Сначала популярные
          Настоящее фото товара Шезлонг Атлант, произведённого компанией ChiedoCover
          3 490 ₽
          Оптовая цена
          5
          Шезлонг Атлант
          Настоящее фото товара Шезлонг Элегия, произведённого компанией ChiedoCover
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Шезлонг Элегия
          Настоящее фото товара Шезлонг Титан белый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 490 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Шезлонг Титан белый
          Настоящее фото товара Шезлонг Титан бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 490 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Шезлонг Титан бежевый
          Настоящее фото товара Шезлонг Титан темный, произведённого компанией ChiedoCover
          4 490 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Шезлонг Титан темный
          Настоящее фото товара Шезлонг Грация светлый, произведённого компанией ChiedoCover
          6 590 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Шезлонг Грация светлый
          Настоящее фото товара Шезлонг Грация темный, произведённого компанией ChiedoCover
          6 590 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Шезлонг Грация темный
          Настоящее фото товара Шезлонг Рио Люкс темный, произведённого компанией ChiedoCover
          11 590 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Шезлонг Рио Люкс темный
          Настоящее фото товара Шезлонг Рио Люкс светлый, произведённого компанией ChiedoCover
          11 590 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Шезлонг Рио Люкс светлый
          Гарантия12 месяцев на нашу продукциюНастоящее фото товара Шезлонг Бирма 1, произведённого компанией ChiedoCover
          9 090 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Шезлонг Бирма 1
          Настоящее фото товара Шезлонг Бирма 2, произведённого компанией ChiedoCover
          9 090 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Шезлонг Бирма 2
          Настоящее фото товара Шезлонг Афина А30, произведённого компанией ChiedoCover
          18 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Шезлонг Афина А30
          Настоящее фото товара Шезлонг Афина А25В, произведённого компанией ChiedoCover
          17 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Шезлонг Афина А25В
          Настоящее фото товара Матрас для шезлонга Комфорт, произведённого компанией ChiedoCover
          1 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Матрас для шезлонга Комфорт
          Настоящее фото товара Матрас для шезлонга Бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
          1 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Матрас для шезлонга Бордовый
          Настоящее фото товара Матрас для шезлонга Комфорт бело-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          1 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Матрас для шезлонга Комфорт бело-коричневый
          Настоящее фото товара KidKraft Шезлонг для двоих с тентом, произведённого компанией ChiedoCover
          19 600 ₽
          Оптовая цена
          5
          KidKraft Шезлонг для двоих с тентом
          Настоящее фото товара KidKraft Шезлонг дерево, произведённого компанией ChiedoCover
          8 365 ₽
          Оптовая цена
          5
          KidKraft Шезлонг дерево
          Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
          Настоящее фото товара KidKraft Шезлонг с зонтом полоска, произведённого компанией ChiedoCover
          13 004 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          KidKraft Шезлонг с зонтом полоска
          Настоящее фото товара Шезлонг серый Acadia, произведённого компанией ChiedoCover
          6 790 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Шезлонг серый Acadia
          Настоящее фото товара Шезлонг Nardi Eden forest green, произведённого компанией ChiedoCover
          7 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Шезлонг Nardi Eden forest green
          Настоящее фото товара Шезлонг Kvimol, произведённого компанией ChiedoCover
          11 900 ₽
          Оптовая цена
          5
          Шезлонг Kvimol
          Настоящее фото товара Шезлонг Daytona, произведённого компанией ChiedoCover
          15 590 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Шезлонг Daytona
          Настоящее фото товара Шезлонг складной Miami, произведённого компанией ChiedoCover
          5 292 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Шезлонг складной Miami
          Настоящее фото товара Шезлонг Nardi Tropico White, произведённого компанией ChiedoCover
          8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Шезлонг Nardi Tropico White
          Настоящее фото товара Деревянный лежак для пляжа Пелагея, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Деревянный лежак для пляжа Пелагея
          Настоящее фото товара Шезлонг складной деревянный Рандос, произведённого компанией ChiedoCover
          7 890 ₽
          Оптовая цена
          5
          Шезлонг складной деревянный Рандос
          Доставкаот 2 дней по России и СНГНастоящее фото товара Пластиковый шезлонг Бриз Аква, произведённого компанией ChiedoCover
          2 680 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Пластиковый шезлонг Бриз Аква
          Настоящее фото товара Шезлонг Jaipur, произведённого компанией ChiedoCover
          8 790 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Шезлонг Jaipur
          Настоящее фото товара Шезлонг Atlantic, произведённого компанией ChiedoCover
          13 190 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Шезлонг Atlantic
          Настоящее фото товара Шезлонг Pacific, произведённого компанией ChiedoCover
          14 390 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Шезлонг Pacific
          Настоящее фото товара Шезлонг NEAPOL2, произведённого компанией ChiedoCover
          10 465 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Шезлонг NEAPOL2
          Настоящее фото товара Шезлонг BARCELONA2, произведённого компанией ChiedoCover
          10 465 ₽
          Оптовая цена
          5
          Шезлонг BARCELONA2
          Настоящее фото товара Шезлонг SIESTA, произведённого компанией ChiedoCover
          16 890 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Шезлонг SIESTA
          Настоящее фото товара Шезлонг KOLESO, произведённого компанией ChiedoCover
          19 280 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Шезлонг KOLESO
          Настоящее фото товара Шезлонг UELS2, произведённого компанией ChiedoCover
          28 640 ₽
          Оптовая цена
          5
          Шезлонг UELS2
          Настоящее фото товара Шезлонг SALS, произведённого компанией ChiedoCover
          18 580 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Шезлонг SALS
          Настоящее фото товара Шезлонг UELS, произведённого компанией ChiedoCover
          15 700 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Шезлонг UELS
          Настоящее фото товара Шезлонг COMPACT2, произведённого компанией ChiedoCover
          13 770 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Шезлонг COMPACT2
          Настоящее фото товара Шезлонг COMPACT, произведённого компанией ChiedoCover
          17 955 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Шезлонг COMPACT
          Низкие ценыИ скидки каждый день!Настоящее фото товара Шезлонг MALTA, произведённого компанией ChiedoCover
          16 175 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Шезлонг MALTA
          Настоящее фото товара Шезлонг MALTA2, произведённого компанией ChiedoCover
          17 760 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Шезлонг MALTA2
          Настоящее фото товара Шезлонг TENERIFE, произведённого компанией ChiedoCover
          18 580 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Шезлонг TENERIFE
          Настоящее фото товара Шезлонг Barselona, произведённого компанией ChiedoCover
          8 630 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Шезлонг Barselona
          Настоящее фото товара Шезлонг Neapol, произведённого компанией ChiedoCover
          8 630 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Шезлонг Neapol
          Настоящее фото товара Лежак двухместный Стоверсис, произведённого компанией ChiedoCover
          14 590 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Лежак двухместный Стоверсис
          Настоящее фото товара Лежак Модена, произведённого компанией ChiedoCover
          5 590 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Лежак Модена
          Настоящее фото товара Лежак-качалка Концепт, произведённого компанией ChiedoCover
          11 150 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Лежак-качалка Концепт

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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          Отзывы о продукции ChiedoCover

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