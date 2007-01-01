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Настоящее фото товара Шезлонг Уелс, произведённого компанией ChiedoCover
Шезлонг Уелс
47 оценок
32 790
Шезлонг Уелс - фото 1

Шезлонг Уелс

Артикул: CH-009-424
47 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

76 х 166 х В76

каркас: алюминий
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (кг): 110
ВЕС НЕТТО: 8,4 кг

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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