Характеристики товара
Описание
Материал - сосна (массив/срощенный массив), толщина доски 28 mm, шиповано-клееные соединения собраных узлов, оцинкованная фурнитура. Поставка в разобраном виде, упаковано в термоусадочную пленку, подробная инструкция-схема по сборке и инструмент для сборки в комплекте. Пиковая нагрузка 200 кг.
Вес: 14,55 кг
Высота: 30 см
Ширина: 200 см
Длина: 67 см
Упаковка (Д*Ш*В): 200х67х12 см
Упаковка (объем): 0,161 м3
Упаковка (вес): 14,86 кг
Площадь покраски: 3,65 м2
Высота сиденья: 30 см
Ширина сиденья: 200 см
Длина сиденья: 60 см
Основные характеристики
- Высота300 мм
- Ширина670 мм
- Длина2000 мм
- Материал каркасадерево