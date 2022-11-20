Товар в корзине. Перейти
Шезлонг Майами - фото 1

Шезлонг Майами

11 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Шезлонг Солхага
Шезлонг Солхага
Следующий Стул складной Тунга, без отделки
Шезлонг Солхага

Характеристики товара

Описание

Материал - сосна (массив/срощенный массив), толщина доски 28 mm, шиповано-клееные соединения собраных узлов, оцинкованная фурнитура. Поставка в разобраном виде, упаковано в термоусадочную пленку, подробная инструкция-схема по сборке и инструмент для сборки в комплекте. Пиковая нагрузка 200 кг.

Вес: 14,55 кг
Высота: 30 см
Ширина: 200 см
Длина: 67 см
Упаковка (Д*Ш*В): 200х67х12 см
Упаковка (объем): 0,161 м3
Упаковка (вес): 14,86 кг
Площадь покраски: 3,65 м2
Высота сиденья: 30 см
Ширина сиденья: 200 см
Длина сиденья: 60 см

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота300 мм
  • Ширина670 мм
  • Длина2000 мм
  • Материал каркасадерево

Похожие товары

Шезлонг АтлантНастоящее фото товара Шезлонг Атлант, произведённого компанией ChiedoCover
6 090
Оптовая цена
9

Шезлонг Атлант

Настоящее фото товара Шезлонг Бирма 2, произведённого компанией ChiedoCover
14 990
Оптовая цена
15

Шезлонг Бирма 2

Настоящее фото товара Шезлонг Грация темный, произведённого компанией ChiedoCover
10 790
Оптовая цена
13

Шезлонг Грация темный

Настоящее фото товара Шезлонг Грация светлый, произведённого компанией ChiedoCover
10 790
Оптовая цена
6

Шезлонг Грация светлый

Шезлонг Титан темныйНастоящее фото товара Шезлонг Титан темный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 090
Оптовая цена
17

Шезлонг Титан темный

Шезлонг Титан бежевыйНастоящее фото товара Шезлонг Титан бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 090
Оптовая цена
11

Шезлонг Титан бежевый

Шезлонг Титан белыйНастоящее фото товара Шезлонг Титан белый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 090
Оптовая цена
14

Шезлонг Титан белый

Шезлонг ЭлегияНастоящее фото товара Шезлонг Элегия, произведённого компанией ChiedoCover
6 090
Оптовая цена
15

Шезлонг Элегия

Настоящее фото товара Матрас для шезлонга Комфорт, произведённого компанией ChiedoCover
2 590
Оптовая цена
12

Матрас для шезлонга Комфорт

Настоящее фото товара Матрас для шезлонга Бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
2 590
Оптовая цена
13

Матрас для шезлонга Бордовый

С этим товаром покупают
Кресло ДжойНастоящее фото товара Кресло Джой, произведённого компанией ChiedoCover
12 090
Оптовая цена
5

Кресло Джой

Стул Роза, вельвет бежево-серыйНастоящее фото товара Стул Роза, вельвет бежево-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 19021
10 290 ₽
13

Стул Роза, вельвет бежево-серый

Стул складной банкетный Lite, белыйНастоящее фото товара Стул складной банкетный Lite, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 89020
3 590 ₽Оптовая цена
9

Стул складной банкетный Lite, белый

В наличии 99 шт.
Стул складной Мармарис, черныйНастоящее фото товара Стул складной Мармарис, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 69011
2 990 ₽Оптовая цена
14

Стул складной Мармарис, черный

Стул Маллин, ножки бук, велюр небесно-голубойНастоящее фото товара Стул Маллин, ножки бук, велюр небесно-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от7 290
11

Стул Маллин, ножки бук, велюр небесно-голубой

Стол Пегас Plus 1600/1950Настоящее фото товара Стол Пегас Plus 1600/1950, произведённого компанией ChiedoCover
от32 490
Оптовая цена
6

Стол Пегас Plus 1600/1950

Другие товары из разделасезонные товары
Стул складной Тунга, орехНастоящее фото товара Стул складной Тунга, орех, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
12

Стул складной Тунга, орех

Качели ЭстерНастоящее фото товара Качели Эстер, произведённого компанией ChiedoCover
от39 190
Оптовая цена
14

Качели Эстер

Кресло садовое АмериканоНастоящее фото товара Кресло садовое Американо, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена
13

Кресло садовое Американо

Кресло лежак АстридНастоящее фото товара Кресло лежак Астрид, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена
14

Кресло лежак Астрид

Кресло качалка ЛиндаНастоящее фото товара Кресло качалка Линда, произведённого компанией ChiedoCover
от9 090
Оптовая цена
6

Кресло качалка Линда