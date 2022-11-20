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Лежак Мальта-2, кофейный - фото 1

Лежак Мальта-2, кофейный

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Характеристики товара

Описание

Габариты изделия (ШхДхВ) : 770х1930х550
Штабелируется : Да
Цвет каркаса : коричневый
Материал каркаса : алюминий
Материал поверхности : ротанг искусственный
Допустимая нагрузка : 110
Страна производства : РОССИЯ

11,5 кг / 1,124 м3

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Основные характеристики

  • Высота550 мм
  • Ширина770 мм
  • Длина1930 мм
  • Материал каркасаалюминий
  • Допустимая нагрузка110
  • Цветбежевый, коричневый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Объём упаковки1.12 м3
  • Вес упаковки11.50 кг

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