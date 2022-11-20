Характеристики товара
Описание
Габариты изделия (ШхДхВ) : 770х1930х550
Штабелируется : Да
Цвет каркаса : коричневый
Материал каркаса : алюминий
Материал поверхности : ротанг искусственный
Допустимая нагрузка : 110
Страна производства : РОССИЯ
11,5 кг / 1,124 м3
Основные характеристики
- Высота550 мм
- Ширина770 мм
- Длина1930 мм
- Материал каркасаалюминий
- Допустимая нагрузка110
- Цветбежевый, коричневый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Объём упаковки1.12 м3
- Вес упаковки11.50 кг