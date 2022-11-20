Характеристики товара
Описание
Длина сиденья: 700 мм
Ширина сиденья: 515 мм
Высота сиденья: 568 мм
Основные характеристики
- Высота1226 мм
- Ширина1468 мм
- Длина700 мм
Длина сиденья: 700 мм
Ширина сиденья: 515 мм
Высота сиденья: 568 мм
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