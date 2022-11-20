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Парковый лежак Аларкон - фото 1

Парковый лежак Аларкон

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Длина сиденья: 700 мм

Ширина сиденья: 515 мм

Высота сиденья: 568 мм

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Основные характеристики

  • Высота1226 мм
  • Ширина1468 мм
  • Длина700 мм
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