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Шкаф Скарборо, клён, 90 x 40 x 205 см - фото 1

Шкаф Скарборо, клён, 90 x 40 x 205 см

13 оценок
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Шкаф Скарборо, акация, 90 x 40 x 205 см
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Шкаф Скарборо, акация, 90 x 40 x 205 см

Характеристики товара

Описание


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Основные характеристики

  • Высота2050 мм
  • Ширина400 мм
  • Длина900 мм
  • МатериалЛДСП
  • Цветбелый

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