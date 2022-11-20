Характеристики товара
Описание
Основные характеристики
- Высота2050 мм
- Ширина400 мм
- Длина900 мм
- МатериалЛДСП
- Цветчерный
Тумба Лотос 4/1
Тумба Империя 4/1
Тумба Империя 4/2
Тумба Империя 5/1
Тумба Империя 5
Тумба Шевалье 2
Тумба Шевалье 3
Тумба Лотос 2/1
Тумба Лотос 3
Тумба Классика 2/1
Металлический шкаф КД-144
Металлический шкаф КД-812
Металлический шкаф Практик LS 22
Система хранения SR-0642-4
Стеллаж передвижной ЭРГО 100 Э-148-СП
Стеллаж передвижной ЭКО Э-048-СП
Шкаф сушильный HotStorm
Шкаф Скарборо, клён, 90 x 40 x 205 см
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Шкаф-купе для одежды с заркалами, венге
Шкаф-купе для одежды с заркалами, вяз
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Пуф Valen, серый
Кресло на металлокаркасе Valen, серый
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