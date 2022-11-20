Характеристики товара
Описание
Далеко не каждый человек, работающий в офисе, может позволить себе вкусно поесть. Зачастую, кухня в офисном помещении бывает и не предусмотрена, особенно, если площадь всего предприятия невелика и на счету каждый квадратный метр. В таком случае, настоящим спасением для сотрудников может оказаться этот шкаф - мини-кухня для офиса. Его габариты (69х60х200 см), позволят установить его практически везде, а большое количество полок, удобных ящиков и выдвижная столешница позволят не отказывать себе в полноценном питании даже на работе. Если вы волнуетесь о совместимости этой кухни с общим интерьером помещения, то вы делаете это абсолютно напрасно - цвет орех итальянский, отлично подойдет для любого офиса.
Основные характеристики
- Высота2000 мм
- Ширина1690 мм
- Глубина600 мм
- МатериалЛДСП
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки640 мм
- Высота упаковки230 мм
- Глубина упаковки2010 мм
- Объём упаковки0.30 м3
- Вес упаковки173 кг