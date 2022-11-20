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Офисный шкаф Кёльн с тонированным стеклом, итальянский орех - фото 1Офисный шкаф Кёльн с тонированным стеклом, итальянский орех - фото 2Офисный шкаф Кёльн с тонированным стеклом, итальянский орех - фото 3

Офисный шкаф Кёльн с тонированным стеклом, итальянский орех

14 оценок
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Офисный шкаф Кёльн, итальянский орех

Характеристики товара

Описание

Предлагаем Вам удобный и практичный комбинированный шкаф для бумаг. Он отлично подойдет для документов и книг, журналов, информационных материалов, в холле, рабочем кабинете, офисе. Он изготовлен из ЛДСП материалов. Его дизайн и традиционное оформление позволит органично подойти для практически любого интерьера. Габариты шкафа: ширина - 77; глубина – 37; высота – 200. Если вы ищете удобный, функциональный шкаф, позволяющий оптимизировать деловое пространство и держать документы, бумаги и иные материалы, то этот выбор для Вас.

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Основные характеристики

  • Высота2000 мм
  • Ширина770 мм
  • Глубина370 мм
  • МатериалЛДСП
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки400 мм
  • Высота упаковки170 мм
  • Глубина упаковки2020 мм
  • Объём упаковки0.14 м3
  • Вес упаковки60.50 кг

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