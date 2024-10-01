23 790 ₽

Оптовая цена

Тележка для гастроемкостей Carver

8

43 290 ₽

Оптовая цена

Тележка официантская для тарелок (4 секции)

5

14 190 ₽

Оптовая цена

Тележка официантская для подносов

7

27 090 ₽

Оптовая цена

Тележка официантская из нержавейки с полками из ламината Light Brown

9

22 090 ₽

Оптовая цена

Тележка официантская из нержавейки с полками из ламината Brown

9

28 390 ₽

Оптовая цена

Тележка официантская из нержавейки с полками из ламината Beck

6

26 190 ₽

Оптовая цена

Тележка официантская с полками из ламината Bazter

8

26 190 ₽

Оптовая цена

Тележка официантская с полками из ламината Baxter

5

25 990 ₽

Оптовая цена

Тележка официантская с полками из ламината Bennet

10

23 490 ₽

Оптовая цена

Тележка официантская из нержавейки с полками из ламината Green