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Тележка Comfortable для склада - фото 1

Тележка Comfortable для склада

Артикул: CH-066-947
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1250 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота930 мм
  • Вес20 кг

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