Товар в корзине. Перейти
Тележка для склада Campbell - фото 1

Тележка для склада Campbell

Артикул: CH-066-943
6 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Тележка для склада Canon
Фотография товара Тележка для склада Canon от компании ChiedoCover.
Следующий Тележка для склада Butterfield
Фотография товара Тележка для склада Butterfield от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1250 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота930 мм
  • Вес25 кг

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Лофт, каркас черный, красная экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена

Стул Лофт, каркас черный, красная экокожа

126
Распродажа
Фотография товара Стол Патио разборный, массив хвойных пород, черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Патио разборный, массив хвойных пород, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от11 8905
12 390 ₽

Стол Патио разборный, массив хвойных пород, черный муар

64
Фотография товара Стул Джерими, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Джерими, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена

Стул Джерими, синий

13
Настоящее фото товара Ведро для мусора PUSHBOY 50 л, серебристый металлик, произведённого компанией ChiedoCover
от27 490
Оптовая цена

Ведро для мусора PUSHBOY 50 л, серебристый металлик

6
Настоящее фото товара Держатель полотенец, BERKEL, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690

Держатель полотенец, BERKEL

15
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка столовая «Штутгарт», произведённого компанией ChiedoCover
от3004
310 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Штутгарт»

11
В наличии 700 шт.

Другие товары из раздела тележки для склада

New
Настоящее фото товара Тележка для гастроемкостей Carver, произведённого компанией ChiedoCover
23 790
Оптовая цена

Тележка для гастроемкостей Carver

8
New
Настоящее фото товара Тележка официантская для тарелок (2 секции), произведённого компанией ChiedoCover
35 190
Оптовая цена

Тележка официантская для тарелок (2 секции)

10
New
Настоящее фото товара Тележка официантская для тарелок (4 секции), произведённого компанией ChiedoCover
43 290
Оптовая цена

Тележка официантская для тарелок (4 секции)

5
New
Настоящее фото товара Тележка официантская для подносов , произведённого компанией ChiedoCover
14 190
Оптовая цена

Тележка официантская для подносов

7
New
Настоящее фото товара Тележка официантская из нержавейки с полками из ламината Light Brown, произведённого компанией ChiedoCover
27 090
Оптовая цена

Тележка официантская из нержавейки с полками из ламината Light Brown

9
New
Настоящее фото товара Тележка официантская из нержавейки с полками из ламината Brown, произведённого компанией ChiedoCover
22 090
Оптовая цена

Тележка официантская из нержавейки с полками из ламината Brown

9
New
Настоящее фото товара Тележка официантская из нержавейки с полками из ламината Red, произведённого компанией ChiedoCover
21 090
Оптовая цена

Тележка официантская из нержавейки с полками из ламината Red

7
New
Настоящее фото товара Тележка официантская из нержавейки с полками из ламината Beck, произведённого компанией ChiedoCover
28 390
Оптовая цена

Тележка официантская из нержавейки с полками из ламината Beck

6
New
Настоящее фото товара Тележка официантская с полками из ламината Baxter, произведённого компанией ChiedoCover
26 190
Оптовая цена

Тележка официантская с полками из ламината Baxter

5
New
Настоящее фото товара Тележка официантская из нержавейки с полками из ламината Green, произведённого компанией ChiedoCover
23 490
Оптовая цена

Тележка официантская из нержавейки с полками из ламината Green

7

Товар в корзине

Тележка для склада Campbell
Тележка для склада Campbell
18 690
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Лофт, каркас черный, красная экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена

Стул Лофт, каркас черный, красная экокожа

126
Распродажа
Фотография товара Стол Патио разборный, массив хвойных пород, черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Патио разборный, массив хвойных пород, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от11 8905
12 390 ₽

Стол Патио разборный, массив хвойных пород, черный муар

64
Фотография товара Стул Джерими, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Джерими, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена

Стул Джерими, синий

13
Настоящее фото товара Ведро для мусора PUSHBOY 50 л, серебристый металлик, произведённого компанией ChiedoCover
от27 490
Оптовая цена

Ведро для мусора PUSHBOY 50 л, серебристый металлик

6