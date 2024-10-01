9 490 ₽

Оптовая цена

Тележка для склада Butterfield

11

35 190 ₽

Оптовая цена

Тележка официантская для тарелок (2 секции)

10

14 190 ₽

Оптовая цена

Тележка официантская для подносов

7

15 990 ₽

Оптовая цена

Тележка официантская для подносов Brush

7

25 690 ₽

Оптовая цена

Тележка официантская из нержавейки с полками из ламината

5

21 090 ₽

Оптовая цена

Тележка официантская из нержавейки с полками из ламината Red

7

28 390 ₽

Оптовая цена

Тележка официантская из нержавейки с полками из ламината Beck

6

17 190 ₽

Оптовая цена

Тележка официантская с полками из ламината Bauer

14

26 190 ₽

Оптовая цена

Тележка официантская с полками из ламината Bazter

8

26 190 ₽

Оптовая цена

Тележка официантская с полками из ламината Baxter