Товар в корзине. Перейти
Елка настольная Лунд - фото 1Елка настольная Лунд - фото 2Елка настольная Лунд - фото 3

Елка настольная Лунд

Артикул: CH-067-348
11 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Елка настольная, настенная Мальмё
Фотография товара Елка настольная, настенная Мальмё от компании ChiedoCover.
Следующий Елка настольная Линчепинг
Фотография товара Елка настольная Линчепинг от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки660 мм
  • Высота упаковки490 мм
  • Глубина упаковки110 мм
  • Объём упаковки0.04 м3
  • Вес упаковки2.40 кг

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Подвесной светильник CIRQUE, произведённого компанией ChiedoCover
от30 190
Оптовая цена

Подвесной светильник CIRQUE

33
Настоящее фото товара Торшер Brionia, произведённого компанией ChiedoCover
от16 590
Оптовая цена

Торшер Brionia

39
Фотография товара Контейнер для сухих отходов по программе 2 БАКА от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Контейнер для сухих отходов по программе 2 БАКА, произведённого компанией ChiedoCover
от27 290
Оптовая цена

Контейнер для сухих отходов по программе 2 БАКА

47
Фотография товара Светящийся шар Minge 300 мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светящийся шар Minge 300 мм, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена

Светящийся шар Minge 300 мм

46
Фотография товара Светодиодный потолочный светильник с пультом V2850-CL Rita LED 80W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светодиодный потолочный светильник с пультом V2850-CL Rita LED 80W, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена

Светодиодный потолочный светильник с пультом V2850-CL Rita LED 80W

33
Фотография товара Люстра Сезар, коричневый, 80 Вт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Люстра Сезар, коричневый, 80 Вт, произведённого компанией ChiedoCover
от17 590
Оптовая цена

Люстра Сезар, коричневый, 80 Вт

41
Фотография товара Светильник Ринг, чёрный, 100 Вт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник Ринг, чёрный, 100 Вт, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
Оптовая цена

Светильник Ринг, чёрный, 100 Вт

31
Фотография товара Зеркало в круглой раме Эштон Gold от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Зеркало в круглой раме Эштон Gold, произведённого компанией ChiedoCover
от34 090
Оптовая цена

Зеркало в круглой раме Эштон Gold

47
Фотография товара Зеркальная композиция "Роулинг" от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Зеркальная композиция "Роулинг", произведённого компанией ChiedoCover
от22 990
Оптовая цена

Зеркальная композиция "Роулинг"

37
New
Фотография товара Сани Эребрю, новогодний декор, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сани Эребрю, новогодний декор, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390
Оптовая цена

Сани Эребрю, новогодний декор, бежевый

6

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Турецкий ковёр синтетический Cream Yellow от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Турецкий ковёр синтетический Cream Yellow, произведённого компанией ChiedoCover
от5 39027
7 290 ₽Оптовая цена

Турецкий ковёр синтетический Cream Yellow

46
Фотография товара Торшер Erich от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Торшер Erich, произведённого компанией ChiedoCover
от14 890
Оптовая цена

Торшер Erich

33
Фотография товара Светящийся шар Minge 500 мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светящийся шар Minge 500 мм, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена

Светящийся шар Minge 500 мм

32
Фотография товара Светильник настенный 01538 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник настенный 01538, произведённого компанией ChiedoCover
от28 990

Светильник настенный 01538

31
Фотография товара Зеркало в раме Брук Серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Зеркало в раме Брук Серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от31 390
Оптовая цена

Зеркало в раме Брук Серебро

39
Фотография товара Китайский ковёр синтетический «RABBITS» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Китайский ковёр синтетический «RABBITS», произведённого компанией ChiedoCover
от8 090
Оптовая цена

Китайский ковёр синтетический «RABBITS»

30
NewРаспродажа
Фотография товара Светильник подвесной V10841-7P Molecule от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной V10841-7P Molecule, произведённого компанией ChiedoCover
от13 5903
13 990 ₽Оптовая цена

Светильник подвесной V10841-7P Molecule

10
В наличии 26 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Турецкий ковёр синтетический «VIVA LA DACHA» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Турецкий ковёр синтетический «VIVA LA DACHA», произведённого компанией ChiedoCover
от10 690
Оптовая цена

Турецкий ковёр синтетический «VIVA LA DACHA»

32
Фотография товара Светодиодный Led стол Chamomile RGB 220V от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светодиодный Led стол Chamomile RGB 220V, произведённого компанией ChiedoCover
от30 390
Оптовая цена

Светодиодный Led стол Chamomile RGB 220V

14
Фотография товара Светильник настенный 01545 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник настенный 01545, произведённого компанией ChiedoCover
от13 290

Светильник настенный 01545

43

Другие товары из раздела декор

Фотография товара Настольная лампа Гамильтон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Настольная лампа Гамильтон, произведённого компанией ChiedoCover
от24 990
Оптовая цена

Настольная лампа Гамильтон

46
Настоящее фото товара Настольная лампа Джейми Сильвер, произведённого компанией ChiedoCover
от13 590
Оптовая цена

Настольная лампа Джейми Сильвер

48
Фотография товара Настольная лампа Джейми от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Настольная лампа Джейми, произведённого компанией ChiedoCover
от14 190
Оптовая цена

Настольная лампа Джейми

33
Фотография товара Настольная лампа Клетон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Настольная лампа Клетон, произведённого компанией ChiedoCover
от21 290
Оптовая цена

Настольная лампа Клетон

47
New
Фотография товара Ёлка настольная Лиллеборг от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ёлка настольная Лиллеборг, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
Оптовая цена

Ёлка настольная Лиллеборг

9
New
Фотография товара Ёлка настольная Линчёпинг, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ёлка настольная Линчёпинг, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690
Оптовая цена

Ёлка настольная Линчёпинг, белый

7
New
Фотография товара Ёлка настольная Лунд, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ёлка настольная Лунд, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена

Ёлка настольная Лунд, белый

5
New
Фотография товара Фикса, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Фикса, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990
Оптовая цена

Фикса, белый

12
New
Фотография товара Сани Висбю, новогодний декор, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сани Висбю, новогодний декор, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена

Сани Висбю, новогодний декор, бежевый

7
New
Фотография товара Мальмё настольная, настенная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мальмё настольная, настенная, произведённого компанией ChiedoCover
от3 090
Оптовая цена

Мальмё настольная, настенная

11

Товар в корзине

Елка настольная Лунд
Елка настольная Лунд
от 2 790
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Турецкий ковёр синтетический Cream Yellow от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Турецкий ковёр синтетический Cream Yellow, произведённого компанией ChiedoCover
от5 39027
7 290 ₽Оптовая цена

Турецкий ковёр синтетический Cream Yellow

46
Фотография товара Торшер Erich от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Торшер Erich, произведённого компанией ChiedoCover
от14 890
Оптовая цена

Торшер Erich

33
Фотография товара Светящийся шар Minge 500 мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светящийся шар Minge 500 мм, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена

Светящийся шар Minge 500 мм

32
Фотография товара Светильник настенный 01538 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник настенный 01538, произведённого компанией ChiedoCover
от28 990

Светильник настенный 01538

31