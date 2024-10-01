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Елка настольная Линчепинг

Артикул: CH-067-353
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Параметры упаковки

  • Ширина упаковки790 мм
  • Высота упаковки550 мм
  • Глубина упаковки40 мм
  • Объём упаковки0.02 м3
  • Вес упаковки2.10 кг

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