Бра V2800-1W Adalina 1*GU10*50W

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Характеристики товара

Описание

Лаконичное бра из коллекции Alina выполнен в стиле модерн. Плафон округлой формы в виде сетки на металлическом основании будет эффектным дополнением в любом помещении. Такой настенный светильник прекрасно подойдет в интерьер спальни, холла или комнаты отдыха.

  • Количество ламп 1
  • Тип цоколя GU10
  • Мощность лампы 50 Вт.
  • Общая мощность светильника 50 Вт.
  • Напряжение 220-240V
  • Площадь освещения 2 м2
  • Степень защиты IP 20

Упаковка:

1 короб/ 1 шт

Габариты: 44*16,5*28

Вес брутто: 0,850

Объем: 0,020

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Основные характеристики

  • Длина250 мм
  • Материалметалл
  • Цветчерный

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