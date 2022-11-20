Характеристики товара
Описание
Лаконичное бра из коллекции Alina выполнен в стиле модерн. Плафон округлой формы в виде сетки на металлическом основании будет эффектным дополнением в любом помещении. Такой настенный светильник прекрасно подойдет в интерьер спальни, холла или комнаты отдыха.
- Количество ламп 1
- Тип цоколя GU10
- Мощность лампы 50 Вт.
- Общая мощность светильника 50 Вт.
- Напряжение 220-240V
- Площадь освещения 2 м2
- Степень защиты IP 20
Упаковка:
1 короб/ 1 шт
Габариты: 44*16,5*28
Вес брутто: 0,850
Объем: 0,020
Основные характеристики
- Длина250 мм
- Материалметалл
- Цветчерный