Характеристики товара
Описание
Лаконичный подвесной светильник из коллекции Berta выполнен в стиле модерн. Плафон из светлого тканевого абажура на металлическом основании будет эффектным дополнением в любом помещении. Такой свеильник прекрасно подойдет в интерьер спальни, холла или комнаты отдыха.
- Площадь освещения 15 м2
- Степень защиты IP 24
- Количество ламп 5
- Тип цоколя E14
- Мощность лампы 60 Вт.
Упаковка:
1 короб/ 1 шт
Габариты: 55*55*35
Вес брутто: 4
Объем: 0,110
Основные характеристики
- Высота330 мм
- Ширина530 мм
- Длина530 мм
- Диаметр530 мм
- Материалметалл, ткань
- Цветкоричневый