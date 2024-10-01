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Фикса

Артикул: CH-067-405
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Фонарь декоративный украсит и дополнит интерьер Вашего дома в любое время года. Необходимо, лишь менять наполнение. Хвойные ветки и новогодние игрушки, цветы и осенние листья. Не требует сборки.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина160 мм
  • Ширина160 мм
  • Высота380 мм
  • Вес1,01 кг
  • Материалсосна
  • Цветтемно-коричневый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки170 мм
  • Высота упаковки385 мм
  • Глубина упаковки170 мм
  • Объём упаковки0.01 м3
  • Вес упаковки1.30 кг

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