Характеристики товара
Описание
Стильный и оригинальный подвесной светильник Holly. Светильник сочетает в себе геометрическую композицию из объемных фигур. Один плафон конусной формы создаёт приглушённое и точечное освещение, а несколько шарообразных плафонов из матового стекла мягко рассеивают свет. Металлический каркас надёжно крепится к потолку с помощью планки и дополнительного троса. Длина каркаса в 140 см позволяет разместить светильник в больших и просторных комнатах, площадь освещения составляет 20 м². Данная модель идеальный вариант для коридора, кухни или барной зоны.
- Площадь освещения 20 м2
- Степень защиты IP 20
- Тип цоколя ( дополнительный ) E27
- Мощность лампы 30 Вт.
- Мощность второго типа ламп 40 Вт.
- Общая мощность светильника 160 Вт.
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина200 мм
- Длина1400 мм
- Материалметалл, стекло
- Цветбелый, черный, золотой