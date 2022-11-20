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Зеркало в раме Жером

Артикул: CH-048-695
30 оценок
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Зеркало Гойя Florentine Silver

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина690 мм
  • Глубина30 мм
  • Высота1070 мм
  • МатериалМДФ, дерево, стекло, пенополиуретан
  • Цветзолотой

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