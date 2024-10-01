Характеристики товара
Описание
Деревянная ёлочка лимитированной серии "ЕЛКИ-ПАЛКИ" украсит любой интерьер. Вашу квартиру, загородный дом, ресторан, кафе, офис, магазин. Украшения не входят в комплект.
Требует самостоятельной сборки по схемам в комплекте, навыков не требуется, фурнитура приложена. Время сборки 10-15 мин. - сборка из 3 деталей. Один человек справится со сборкой.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина180 мм
- Ширина540 мм
- Высота780 мм
- Вес1,7 кг
- Материалсосна
- Цветбелый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Ширина упаковки550 мм
- Высота упаковки40 мм
- Глубина упаковки790 мм
- Объём упаковки0.02 м3
- Вес упаковки2.10 кг