Характеристики товара
Описание
В комплекте:
– искусственная ель
– световые гирлянды
– коллекция игрушек
Основные характеристики
- Высота2100 мм
- Материалпластик
- Цветзеленый, золотой
В комплекте:
– искусственная ель
– световые гирлянды
– коллекция игрушек
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