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Ель Малахитовое Чудо пластик, 210 - фото 1

Ель Малахитовое Чудо пластик, 210

Артикул: CH-052-723
15 оценок
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Ель Малахитовое Чудо пластик, 180
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Ель Малахитовое Чудо пластик, 180

Характеристики товара

Описание

В комплекте:
– искусственная ель
– световые гирлянды
– коллекция игрушек

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Основные характеристики

  • Высота2100 мм
  • Материалпластик
  • Цветзеленый, золотой

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