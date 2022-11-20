Характеристики товара
Описание
Прикроватная тумба Линкс – это многофункциональное изделие, удобное не только в спальне. Стильная прямая тумба идеальна как столик к дивану в гостиную или рядом с креслом как журнальный столик, тумбочка для игрушек в детскую и как тумбочка в прихожую.
Тумбочка имеет один вместительный выдвижной ящик и открытую полку для мелочей. Стильная тумба получила стальной каркас и надежные пластиковые ножки, которые сберегут пол. Ящик – экокожа с деревянной ручкой и нетканный материал – спанбонд.
Преимущества:
• универсальность – комод уместен в интерьерах разных стилей и помещениях любого назначения: гостиной, детской, спальне, прихожей, лоджии, офисе;
• безопасность, обусловленная скошенными углами, нетравматичными элементами;
• быстрота сборки;
• простой уход (за комодом легко ухаживать с помощью влажной ткани);
• прочность.
Тумба имеет универсальный дизайн и прекрасно вписывается в любой интерьер.
Полки (ШxГxВ), мм: 425х348х12, 1 шт.; 385х340х12, 1 шт.
Ящик (ШxГxВ), мм: 365х280х195.
Высота ножек до перекладин, мм:
• С лицевой стороны - 66;
• С боковой стороны – 78.
Регулируемые по высоте ножки (10 мм). Возможность крепить к стене. Водоотталкивающие материалы ящиков.
Основные характеристики
- Ширина425 мм
- Глубина350 мм
- Высота520 мм
- ОбивкаЭкокожа, спанбонд
- Материал каркасадерево, ДСП, МДФ, труба
- Цветбелый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки550 мм
- Высота упаковки95 мм
- Глубина упаковки370 мм
- Объём упаковки0.02 м3
- Вес упаковки5.10 кг