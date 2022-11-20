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Комод Линкс с ящиком и полкой, Каркас Белый, ящики Белые - фото 1Комод Линкс с ящиком и полкой, Каркас Белый, ящики Белые - фото 2Комод Линкс с ящиком и полкой, Каркас Белый, ящики Белые - фото 3Комод Линкс с ящиком и полкой, Каркас Белый, ящики Белые - фото 4Комод Линкс с ящиком и полкой, Каркас Белый, ящики Белые - фото 5Комод Линкс с ящиком и полкой, Каркас Белый, ящики Белые - фото 6Комод Линкс с ящиком и полкой, Каркас Белый, ящики Белые - фото 7

Комод Линкс с ящиком и полкой, Каркас Белый, ящики Белые

Артикул: CH-053-212
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Прикроватная тумба Линкс – это многофункциональное изделие, удобное не только в спальне. Стильная прямая тумба идеальна как столик к дивану в гостиную или рядом с креслом как журнальный столик, тумбочка для игрушек в детскую и как тумбочка в прихожую.

Тумбочка имеет один вместительный выдвижной ящик и открытую полку для мелочей. Стильная тумба получила стальной каркас и надежные пластиковые ножки, которые сберегут пол. Ящик – экокожа с деревянной ручкой и нетканный материал – спанбонд.

Преимущества:

• универсальность – комод уместен в интерьерах разных стилей и помещениях любого назначения: гостиной, детской, спальне, прихожей, лоджии, офисе;

• безопасность, обусловленная скошенными углами, нетравматичными элементами;

• быстрота сборки;

• простой уход (за комодом легко ухаживать с помощью влажной ткани);

• прочность.

Тумба имеет универсальный дизайн и прекрасно вписывается в любой интерьер.

Полки (ШxГxВ), мм: 425х348х12, 1 шт.; 385х340х12, 1 шт.
Ящик (ШxГxВ), мм: 365х280х195.
Высота ножек до перекладин, мм:
• С лицевой стороны - 66;
• С боковой стороны – 78.
Регулируемые по высоте ножки (10 мм). Возможность крепить к стене. Водоотталкивающие материалы ящиков.

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Основные характеристики

  • Ширина425 мм
  • Глубина350 мм
  • Высота520 мм
  • ОбивкаЭкокожа, спанбонд
  • Материал каркасадерево, ДСП, МДФ, труба
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки550 мм
  • Высота упаковки95 мм
  • Глубина упаковки370 мм
  • Объём упаковки0.02 м3
  • Вес упаковки5.10 кг

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