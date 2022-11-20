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Плетеный комод Лаунж - фото 1Плетеный комод Лаунж - фото 2

Плетеный комод Лаунж

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Плетеный сундук Лаунж малый

Характеристики товара

Описание

Объем, м3: 0.7

Общий вес, кг: 36

Комод «Лаунж» из искусственного ротанга со стеклянной столешницей можно использовать на улице или в помещении. Солидный внешний вид, выполнен в стиле Модерн. Не требует особого ухода, не боится больших нагрузок и воды, не выгорает на солнце. Такой практичный комод часто заказывают себе домой, а также для загородных клубов, чтобы создать атмосферу домашнего уюта.

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Основные характеристики

  • Высота1100 мм
  • Ширина1200 мм
  • Глубина500 мм
  • Вес36 кг
  • Материалротанг
  • Цветкоричневый

Варианты покрытия

Плетеный комод Лаунж - покрытие в цвете Classic ВенгеClassic Венге
Плетеный комод Лаунж - покрытие в цвете Classic ШоколадClassic Шоколад
Плетеный комод Лаунж - покрытие в цвете Classic СоломенныйClassic Соломенный
Плетеный комод Лаунж - покрытие в цвете Classic БелыйClassic Белый
Плетеный комод Лаунж - покрытие в цвете Classic СерыйClassic Серый
Плетеный комод Лаунж - покрытие в цвете Nature ЭбенNature Эбен
Плетеный комод Лаунж - покрытие в цвете Nature ТростникNature Тростник
Плетеный комод Лаунж - покрытие в цвете Nature МраморNature Мрамор
Плетеный комод Лаунж - покрытие в цвете Nature ГрафитNature Графит

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