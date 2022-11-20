Характеристики товара
Описание
Объем, м3: 0.7
Общий вес, кг: 36
Комод «Лаунж» из искусственного ротанга со стеклянной столешницей можно использовать на улице или в помещении. Солидный внешний вид, выполнен в стиле Модерн. Не требует особого ухода, не боится больших нагрузок и воды, не выгорает на солнце. Такой практичный комод часто заказывают себе домой, а также для загородных клубов, чтобы создать атмосферу домашнего уюта.
Основные характеристики
- Высота1100 мм
- Ширина1200 мм
- Глубина500 мм
- Вес36 кг
- Материалротанг
- Цветкоричневый