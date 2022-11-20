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Комод Линкс 2 ящ., Каркас Белый, ящики Белые - фото 1Комод Линкс 2 ящ., Каркас Белый, ящики Белые - фото 2Комод Линкс 2 ящ., Каркас Белый, ящики Белые - фото 3Комод Линкс 2 ящ., Каркас Белый, ящики Белые - фото 4Комод Линкс 2 ящ., Каркас Белый, ящики Белые - фото 5Комод Линкс 2 ящ., Каркас Белый, ящики Белые - фото 6Комод Линкс 2 ящ., Каркас Белый, ящики Белые - фото 7

Комод Линкс 2 ящ., Каркас Белый, ящики Белые

Артикул: CH-053-213
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Прикроватная тумба комод Линкс – это многофункциональное изделие. Идеальна как столик к дивану и как журнальный столик, тумбочка для игрушек в детскую, так же можно использовать как комод для одежды.

Компактный комод с ножками представляет собой и прочную конструкцию из:

• металлического каркаса;

• верхней панели из МДФ. Наличие водостойкой верхней панели позволит использовать элемент мебели даже как пеленальный комод;

• ящиков из экокожи и спанбонда (по бокам);

• пластиковых ножек, которые не повредят пол.

Преимущества:

• универсальность – комод уместен в интерьерах разных стилей и помещениях любого назначения: гостиной, детской, спальне, прихожей, лоджии, офисе;

• безопасность, обусловленная скошенными углами, нетравматичными элементами;

Полка (ШxГxВ), мм: 450х298х12.
Ящики (ШxГxВ), мм: 365х280х195, 2 шт.
Высота ножек до перекладин, мм:
• С лицевой стороны - 37;
• С боковой стороны – 56.
Регулируемые по высоте ножки (10 мм). Возможность крепить к стене. Водоотталкивающие материалы ящиков.

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Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина300 мм
  • Высота510 мм
  • Обивкаэкокожа, спанбонд
  • Материал каркасадерево, ДСП, МДФ, труба
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки525 мм
  • Высота упаковки85 мм
  • Глубина упаковки315 мм
  • Объём упаковки0.01 м3
  • Вес упаковки4.50 кг

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