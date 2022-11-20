Характеристики товара
Описание
Прикроватная тумба комод Линкс – это многофункциональное изделие. Идеальна как столик к дивану и как журнальный столик, тумбочка для игрушек в детскую, так же можно использовать как комод для одежды.
Компактный комод с ножками представляет собой и прочную конструкцию из:
• металлического каркаса;
• верхней панели из МДФ. Наличие водостойкой верхней панели позволит использовать элемент мебели даже как пеленальный комод;
• ящиков из экокожи и спанбонда (по бокам);
• пластиковых ножек, которые не повредят пол.
Преимущества:
• универсальность – комод уместен в интерьерах разных стилей и помещениях любого назначения: гостиной, детской, спальне, прихожей, лоджии, офисе;
• безопасность, обусловленная скошенными углами, нетравматичными элементами;
Полка (ШxГxВ), мм: 450х298х12.
Ящики (ШxГxВ), мм: 365х280х195, 2 шт.
Высота ножек до перекладин, мм:
• С лицевой стороны - 37;
• С боковой стороны – 56.
Регулируемые по высоте ножки (10 мм). Возможность крепить к стене. Водоотталкивающие материалы ящиков.
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Глубина300 мм
- Высота510 мм
- Обивкаэкокожа, спанбонд
- Материал каркасадерево, ДСП, МДФ, труба
- Цветбелый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки525 мм
- Высота упаковки85 мм
- Глубина упаковки315 мм
- Объём упаковки0.01 м3
- Вес упаковки4.50 кг