Характеристики товара
Описание
Комод с 6 ящиками Линкс – это конструкция, обеспечивающая много места для хранения, при этом занимает мало места. Будет уместен везде: используйте для одежды, как тумбу под ТВ, в прихожую как мебель для хранения обуви и мелочей. Модульный комод получил стальной каркас и надежные пластиковые ножки, которые сберегут пол. Ящики – экокожа с деревянными ручками и нетканный материал – спанбонд. Наличие водостойкой верхней панели из МДФ позволит использовать элемент мебели даже как пеленальный комод.
Преимущества:
• Рама с нескользящими ножками долговечна, обеспечивает хорошую посадку и не вредит полу;
• Быстрая сборка – 10 минут.
Полка (ШxГxВ), мм: 800х298х12.
Ящики (ШxГxВ), мм: 365х280х195, 6 шт.
Высота ножек до перекладин, мм:
• С лицевой стороны - 52;
• С боковой стороны – 69.
Регулируемые по высоте ножки (10 мм). Возможность крепить к стене. Водоотталкивающие материалы ящиков
Основные характеристики
- Ширина800 мм
- Глубина300 мм
- Высота625 мм
- ОбивкаЭкокожа, спанбонд
- Материал каркасадерево, ДСП, МДФ, труба
- Цветбелый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки845 мм
- Высота упаковки135 мм
- Глубина упаковки315 мм
- Объём упаковки0.04 м3
- Вес упаковки7.50 кг