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Комод Линкс 6 ящ., Каркас Белый, ящики Белые - фото 1Комод Линкс 6 ящ., Каркас Белый, ящики Белые - фото 2Комод Линкс 6 ящ., Каркас Белый, ящики Белые - фото 3Комод Линкс 6 ящ., Каркас Белый, ящики Белые - фото 4Комод Линкс 6 ящ., Каркас Белый, ящики Белые - фото 5Комод Линкс 6 ящ., Каркас Белый, ящики Белые - фото 6Комод Линкс 6 ящ., Каркас Белый, ящики Белые - фото 7

Комод Линкс 6 ящ., Каркас Белый, ящики Белые

Артикул: CH-053-210
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Комод с 6 ящиками Линкс – это конструкция, обеспечивающая много места для хранения, при этом занимает мало места. Будет уместен везде: используйте для одежды, как тумбу под ТВ, в прихожую как мебель для хранения обуви и мелочей. Модульный комод получил стальной каркас и надежные пластиковые ножки, которые сберегут пол. Ящики – экокожа с деревянными ручками и нетканный материал – спанбонд. Наличие водостойкой верхней панели из МДФ позволит использовать элемент мебели даже как пеленальный комод.

Преимущества:

• Рама с нескользящими ножками долговечна, обеспечивает хорошую посадку и не вредит полу;

• Быстрая сборка – 10 минут.

Полка (ШxГxВ), мм: 800х298х12.
Ящики (ШxГxВ), мм: 365х280х195, 6 шт.
Высота ножек до перекладин, мм:
• С лицевой стороны - 52;
• С боковой стороны – 69.
Регулируемые по высоте ножки (10 мм). Возможность крепить к стене. Водоотталкивающие материалы ящиков

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Основные характеристики

  • Ширина800 мм
  • Глубина300 мм
  • Высота625 мм
  • ОбивкаЭкокожа, спанбонд
  • Материал каркасадерево, ДСП, МДФ, труба
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки845 мм
  • Высота упаковки135 мм
  • Глубина упаковки315 мм
  • Объём упаковки0.04 м3
  • Вес упаковки7.50 кг

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