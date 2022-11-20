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Кресло Монтего белый

Артикул: CH-053-522
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Leset Монтего — в этом кресле вы захотите провести вечерний киносеанс и выпить утреннюю чашку кофе. Высокая спинка, округлые формы и сбалансированная глубина позволят проводить в кресле длительное время без какого-либо дискомфорта. Декоративную подушку можно использовать для поясницы. Материалы кресла — березовая фанера, бук, рогожка или велюр — делают его не только экологически безопасным, но и долговечным.

Высота от пола до сиденья — 465
Высота ножек: 120 мм.
Подушка: 400x90x260 мм.
Высота подлокотников от пола — 570 мм.
Высота подлокотников от сиденья — 190 мм.
Мягкий элемент - поддержка на эластичной ленте (не пружинный блок)

Кол-во в упаковке: 1
Габариты упаковки ШхГхВ мм: 980х350х1150
Объем м3: 0,39
Вес нетто/брутто кг: 28,6/30

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Основные характеристики

  • Ширина810 мм
  • Глубина770 мм
  • Высота1070 мм
  • Ширина сиденья550 мм
  • Глубина сиденья580 мм
  • Высота до сиденья750 мм
  • Вес28 кг
  • ОбивкаППУ, ткань
  • КаркасБук, берёзовая фанера
  • Допустимая нагрузка150
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияРоссия

Отзывы

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