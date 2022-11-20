Характеристики товара
Описание
Leset Монтего — в этом кресле вы захотите провести вечерний киносеанс и выпить утреннюю чашку кофе. Высокая спинка, округлые формы и сбалансированная глубина позволят проводить в кресле длительное время без какого-либо дискомфорта. Декоративную подушку можно использовать для поясницы. Материалы кресла — березовая фанера, бук, рогожка или велюр — делают его не только экологически безопасным, но и долговечным.
Высота от пола до сиденья — 465
Высота ножек: 120 мм.
Подушка: 400x90x260 мм.
Высота подлокотников от пола — 570 мм.
Высота подлокотников от сиденья — 190 мм.
Мягкий элемент - поддержка на эластичной ленте (не пружинный блок)
Кол-во в упаковке: 1
Габариты упаковки ШхГхВ мм: 980х350х1150
Объем м3: 0,39
Вес нетто/брутто кг: 28,6/30
Основные характеристики
- Ширина810 мм
- Глубина770 мм
- Высота1070 мм
- Ширина сиденья550 мм
- Глубина сиденья580 мм
- Высота до сиденья750 мм
- Вес28 кг
- ОбивкаППУ, ткань
- КаркасБук, берёзовая фанера
- Допустимая нагрузка150
- Цветбелый
- Страна изготовленияРоссия