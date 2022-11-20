Фотография Диван 2-х местный Верона от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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Новинка

Диван 2-х местный Верона

4.3
Оптовая цена
43 590 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Диван 2-х местный Верона
Диван 2-х местный Верона
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Диван 2-х местный Верона

4.3
43590 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота850 мм
  • Глубина750 мм
  • Ширина1500 мм
  • Высота до сиденья350/450 мм
  • Вес22 кг
  • Цветбежевый
  • Материалротанг

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