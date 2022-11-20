Фотография Банкетка Джови от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Банкетка Джови

4.7
Оптовая цена
13 890 ₽
При покупке от 1 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Банкетка Джови
Банкетка Джови
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Банкетка Джови

4.7
13890 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота460 мм
  • Длина1930 мм
  • Ширина440 мм
  • Цветсиний

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